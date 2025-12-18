Başakşehir'den hakem tepkisi: 'Sahada Umut, VAR da Sağlam!'

Ziraat Türkiye Kupası A Grubu ilk maçında Başakşehir, Galatasaray'a 1-0 mağlup oldu.

Turuncu-lacivertliler müsabakanın ardından VAR'da görev yapan Kadir Sağlam'a tepki gösterdi.

BAŞAKŞEHİR'DEN HAKEM TEPKİSİ

Mücadelenin 90+2. dakikasında Abbosbek Fayzullaev, Arda Ünyay ile girdiği pozisyonun ardından yerde kaldı.

Başakşehirli futbolcu penaltı bekledi. Ancak VAR incelemesinin ardından penaltı olmadığına karar verildi ve oyun devam etti.

Karşılaşmanın ardından Başakşehir, "Sahada Umut, VAR da SAĞLAM! Daha NE Kadar DEVAM?" ifadelerinin yer aldığı bir paylaşım yaptı.