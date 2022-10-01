6 gollü müthiş maçta kazanan çıkmadı!
İngiltere'de Liverpool, Brighton & Hove Albion karşısında iki farklı yenik duruma düştü ama öne de geçti. Fakat galibiyeti korumayı başaramadı.
İngiltere Premier Lig'de Liverpool ile Brighton & Hove Albion karşı karşıya geldi. Nefes kesen mücadele 3-3 sona erdi.
Brighton & Hove Albion maçta 2-0 öne geçti. Ancak Liverpool taraftarının önünde geri dönmeyi başardı ve rakibine karşı 3-2'lik üstünlük sağladı. Brighton & Hove Albion bu zorlu deplasmanda havlu atmadı ve maçı 3-3 bitirerek, puan almayı başardı.
Liverpool'un gollerini 33. ve 54. dakikada Roberto Firmino, 63. dakikada Adam Webster (kendi kalesine) kaydetti. Brighton & Hove Albion'ın golleri 4, 17 ve 83. dakikalarda Leandro Trossard'dan geldi.
Graham Potter'ın Chelsea'nin başına geçmesinin ardından yeni teknik patronu Roberto De Zerbi ile maçını Liverpool deplasmanında oynayan Brighton & Hove Albion kritik bir puan aldı.
Bu beraberliğin ardından Brighton & Hove Albion 14, Liverpool 10 puana ulaştı.
İngiltere'de Liverpool gelecek hafta Arsenal'e konuk olacak. Brighton & Hove Albion, Tottenham'ı ağırlayacak.
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