6 gollü nefes kesen maç: Kasımpaşa'dan zirve yarışında Galatasaray'a çelme! Kasımpaşa 3-3 Galatasaray

Yayınlanma: 02.03.2025 - 15:03

Güncelleme: 02.03.2025 - 18:04

Süper Lig'in 26. haftasında Galatasaray, Kasımpaşa deplasmanına konuk oldu. Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda oynanan maç 3-3 sona erdi.

Galatasaray, 12. dakikada Victor Osimhen'in penaltı golüyle öne geçti ve ilk yarıyı 1-0 önde tamamladı.

Kasımpaşa, 52. dakikada Mortadha Ben Ouanes ve 61. dakikada Josip Brekalo ile 2-1 öne geçti.

Galatasaray, iki dakikada geri döndü. Sarı-kırmızılılar, 69. dakikada Davinson Sanchez ve 71. dakikada Victor Osimhen'in golleriyle 3-2'lik üstünlüğü buldu.

Kasımpaşa, Haris Hajradinovic'in 85. dakikada penaltıdan attığı golle sahadan 3-3'lük eşitlikle ayrıldı.

İki takım arasında sezonun ilk yarısındaki maç da 3-3 sona ermişti.

Bu sonucun ardından Galatasaray 65, Kasımpaşa 32 puana yükseldi.

Galatasaray, ligin bir sonraki haftasında Alanyaspor deplasmanına gidecek. Kasımpaşa ile Bodrum FK ile deplasmanda karşı karşıya gelecek.

Karşılaşmadan dakikalar | Kasımpaşa 3-3 Galatasaray

97' Yusuf Demir, ceza yayı solundan sol ayağıyla çektiği şutu kaleci Gianniotis kurtardı.

91' Kasımpaşa'da Ben Ouanes yerine Cafu oyuna dahil oldu.

90' Galatasaray'da Abdülkerim Bardakcı ve Torreira'nın yerlerine Yusuf Demir ve Mertens oyuna dahil oldu.

88' GOL İPTAL OFSAYT! Davinson Sanchez, ceza sahası sağından ceza sahasına ortaladı. Osimhen, 6 pas içinde kafa vuruşunu yaparak topu ağlarla buluşturdu ancak pozisyon sonrası ofsayt bayrağı kalktı.

86' Gabriel Sara, ceza yayı gerilerinden sol ayak içiyle şutunu çekti. Meşin yuvarlak farklı şekilde dışarı gitti.

85' GOL | Kazanılan penaltı vuruşu için topun başına geçen Haris Hajradinovic, yaptığı vuruşla meşin yuvarlağı kaleci Fernando Muslera'nın solundan köşede ağlarla buluşturmayı başarıyor.

83' PENALTI! Hakem Cihan Aydın, monitörde pozisyonu izledikten sonra penaltı noktasını işaret etti.

82' Hakem Cihan Aydın, VAR uyarısıyla pozisyonun monitörde izlemeye gittti.

81' Can Keleş, rakip ceza sahasında Cuesta'nın müdahalesi sonrasında yerde kaldı. Pozisyonun ardından Kasımpaşalı oyuncular hakem Cihan Aydın'a penaltı itirazlarında bulundu.

80' Galatasaray'da Lemina ve Eren Elmalı'nın yerlerine Kaan Ayhan ile Cuesta oyuna dahil oldu.

77' Kasımpaşa'da Brekalo yerine Can Keleş oyuna dahil oldu.

71' GOL | Muslera'nın kalesinden ileriye uzun gönderdiği topta Piatkowski'yi aşan top Osimhen'in önünde kaldı. Osimhen, ceza sahasına girerek sağ ayak üstüyle vuruşunu yaptı ve meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu.

69' GOL | Gabriel Sara, ceza sahasına sert ortaladı. Davinson Sanchez'in kafa vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu.

68' Osimhen, rakip ceza sahasının sağında Rodrigues'in müdahalesi sonrasında yerde kaldı. Galatasaray, serbest vuruş kullanacak. Topun başında Sara.

67' ÇALIMLARLA CEZA SAHASINA GİRDİ! Nuno da Costa, sağ kanattan çalımlarla ceza sahasına girerek kale yakınından şutunu çekti. Savunmaya çarpan top, dışarı gitti. Kasımpaşa, sağ kanattan köşe vuruşu kullanacak.

66' Lemina, orta alanda Hajradinovic'e yaptığı faulün ardından sarı kart gördü.

65' Galatasaray'da Sallai yerine Ahmed Kutucu oyuna dahil oldu.

61' GOL | Gökhan Gül, orta alanda topu Torreira'dan alıp rakip ceza sahasına hareketlenen Brekalo'ya aktardı. Brekalo, penaltı noktasının solundan sağ ayak içiyle şutunu çekti. Savunmada Frankowski'ye çarpan top ağlarla buluştu.

59' Gabriel Sara'nın kullandığı serbest vuruşta savunmadan penaltı noktasına seken topta Osimhen, sol ayak üstüyle gelişine bir şut çekti. Meşin yuvarlak, kalenin üstünden farklı şekilde dışarı gitti.

57' TEHLİKELİ ATAK! Barış Alper, sağ kanattan ceza yayına yerden çevirdi. Lemina, sağ ayak içiyle şutunu çekti. Gianniotis, soluna uzanarak topu çıkardı. Sonrasında Osimhen topu önüne alıp gelişine bir şut çekti. Savunmaya çarpan top dışarı gitti.

55' Brekalo, orta alanın solunda Torreira'ya yaptığı faulün ardından sarı kart gördü.

52' GOL | Brekalo'nun sağ kanattan kullandığı köşe vuruşunda Piatkowski, arka direkte topu kale alanına çevirdi. Ben Ouanes'in kafa vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu.

49' Kullanılan serbest vuruşta Brekalo, ceza sahası içinde kafa vuruşu yaptı. Top, kaleci Muslera'da kaldı.

47' Frankowski'nin sağ kanattan ceza sahasına açtığı ortada top, Gianniotis'te kaldı.

46' Kasımpaşa'da Yasin Özcan'ın yerine Rordrigues oyuna dahil oldu.

44' Paslaşılarak kullanılan serbest vuruşta Sara, ceza yayı gerilerinden sol ayak üstüyle şutunu çekti. Meşin yuvarlak farklı şekilde dışarı çıktı.

39' TEHLİKELİ ATAK! Galatasaray, ceza sahası içinde yaşanan karambolde Nuno da Costa, kayarak topa hamlesini yaptı ancak meşin yuvarlak yandan dışarı gitti.

38' Hakem Cihan Aydın, VAR ile iletişimi sonrası devam kararı verdi.

37' Fall, orta alandan sağ kanata topla ilerleyip ceza sahasına ortaladı. Nuno da Costa'nın ıskaladığı topu Brekalo aldı ve penaltı noktasının sağında Lemina'nın müdahalesi sonrasında yerde kaldı. Pozisyonun ardından Kasımpaşalı oyuncular hakem Cihan Aydın'a penaltı itirazlarında bulundu.

36' Barış Alper, sağ kanattan ceza sahasına ortaladı. Kasımpaşa savunması topu karşıladı ve tehlikeyi önledi.

35' YAKIN MESAFEDEN DIŞARIYA! Frankowski, sağ kanattan ceza sahasına ortaladı. Arka direkte Sallai, topu ceza sahasına indirdi. Sara'nın yakın mesafeden vuruşunda meşin yuvarlak farklı şekilde dışarı gitti.

32' BİR ŞUT! Winck, ceza yayının solundan sağ ayak içiyle şutunu çekti. Muslera, soluna uzanarak gole engel oldu. Kasımpaşa, sağ kanattan köşe vuruşu kullanacak.

31' ÖNEMLİ POZİSYON! Nuno da Costa, orta alandan rakip ceza sahasının sağına girerek penaltı noktasının solunda bulunan takım arkadaşı Ben Ounaes'e yerden pasını verdi. Ben Ouanes, dengesini sağlayamadı.

28' TEHLİKELİ ATAK! Sallai, ceza sahası solundan kale sahasına yerden çevirdi. Abdulkerim'in 6 pasta kayarak dokunuşunda Gianniotis, topu harika çıkardı.

26' Hajradinovic, orta alandan ceza sahası sağına hareketlenen Fall'a derin bir top gönderdi. Fall, ceza sahası sağından sağ ayak içiyle şutunu çekti. Muslera, topu soluna uzanarak kurtardı.

24' Brekalo, sol kanattan ceza sahasına girerek sol ayak içiyle şutunu çekti. Muslera, sağına uzanarak topu kurtardı. Kasımpaşa, sol kanattan köşe vuruşu kullanacak.

21' Nuno da Costa, rakip ceza yayının gerilerinde Lemina'dan topu çaldı ve ceza yayına kadar topu sürerek sağ ayak üstüyle şutunu çekti. Meşin yuvarlak kalenin üstünden farklı şekilde dışarı gitti.

16' Fall, sağ kanattan ceza sahası sağında bulunan Winck'e yerden pasını verdi. Winck, penaltı noktasının sağından şutunu çekti. Meşin yuvarlak savunmada Lemina'dan döndü.

14' Sağ kanattan kazanılan serbest vuruşu kullanan Haris Hajradinovic'in ceza alanına gönderdiği ortasında Eren Elmalı kafayla topu uzaklaştırmayı başardı.

12' GOL | Kazanılan penaltı vuruşu için topun başına geçen Victor Osimhen, yaptığı vuruşla kaleci Andreas Gianniotis ve topu ayrı köşelere göndererek meşin yuvarlağı ağlarla buluşturmayı başardı.

11' PENALTI! Andreas Gianniotis'in, Victor Osimhen'e ceza alanı içinde yaptığı kontrolsüz müdahale sonrasında hakem Cihan Aydın, VAR uyarısıyla pozisyonu izleyerek penaltı noktasını gösterdi.

5' Brekalo, sağ kanattan ceza sahasına ortaladı. Meşin yuvarlak kaleci Muslera'da kaldı.

4' BİR ŞUT! Brekalo, ceza sahasının solundan sol ayağıyla şutunu çekti. Muslera, sağına uzanarak topu kurtardı.

2' Osimhen, orta alandan rakip kaleye ilerlemek isterken Yasin Özcan'ın müdahalesi sonrasında yerde kaldı. Pozisyonun ardından Yasin, sarı kart gördü.

1' Mücadelede ilk düdük çaldı.