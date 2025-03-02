Solskjaer'den Galatasaray sorusuna cevap!
Beşiktaş Teknik Direktörü Ole Gunnar Solskjaer, basın toplantısında Galatasaray için gelen soruya cevap verdi.
Beşiktaş Teknik Direktörü Ole Gunnar Solskjaer, Kayserispor maçının ardından basın toplantısında açıklamalarda bulundu.
Norveçli teknik adam, basın toplantısında Galatasaray için gelen soruya yanıt verdi.
Solskjaer, "Perşembe günü Türkiye Kupası'nda kuralar çekilecek. Beşiktaş, ligde Galatasaray ile karşılaşacak. 3 gün sonra yeniden Galatasaray ile karşılaşma ihtimali var. 3 gün arayla aynı takımla burada derbi maçı oynayama hazır mı?" sorusunun ardından, "Bakalım kura nasıl olacak, kendi sahamızda oynayacağız. Kendi sahamızda oynamayı seviyorum. İnanılmaz bir atmosferimiz var burada. En iyi taraftara sahibiz. Kendi evimizde oynayacağımızı biliyorum. Bakalım kura nasıl olacak. Burası özel bir yer" ifadelerini kullandı.
TÜRKİYE KUPASI KURA ÇEKİMİ
Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek final kura çekimi 6 Mart Perşembe günü yapılacak.
Beşiktaş, grubunu lider bitirdiği için kurada seri başı olacak. Siyah-beyazlılar, grubunu ikinci sırada bitiren ve seri başı olmayan Galatasaray ile eşleşebilir.
Beşiktaş, Türkiye Kupası'nda Galatasaray ile eşleşirse seri başı olduğu için tek maç eleme sistemi usülüne göre oynanacak mücadeleyi sahasında oynayacak.
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