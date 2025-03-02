Galatasaray'da kaleye tanıdık isim!

Fernando Muslera'nın sezon sonunda Galatasaray'dan ayrılması beklenirken sarı-kırmızılılarda kaleci arayışında gündeme Inaki Pena'nın geldiği iddia edildi. Galatasaray'ın yerli olarak en büyük adayı ise Eyüpspor forması giyen Berke Özer olduğu öne sürüldü.

Galatasaray'da kaleye tanıdık isim!
Abone Ol google-news
Haber Merkezi
Yayınlanma: 02.03.2025 - 14:24

Galatasaray'da 14 yıllık Fernando Muslera döneminin sezon sonunda bitmesi bekleniyor. 38 yaşındaki eldivenin sözleşmesi sezon sonunda noktalanıyor.

Galatasaray yönetimi, Muslera ile devam edilmeme ihtimaline karşın çalışmalara başlarken gündeme bazı isimler geldi.

Bunlardan biri de 2021-22 sezonunun ikinci yarısında Galatasaray forması giyen Inaki Pena oldu.

NTV Spor'un İspanyol basınında aktardığı habere göre; Barcelona'da gözden düşen ve Hansi Flick'in planları arasında yer almayan Inaki Pena, yaz transfer döneminde takımdan ayrılacak.

26 yaşındaki kalecinin Barcelona ile 2025-26 sezonu sonuna kadar sözleşmesi olsa da yeni sezonda Pena'nın takımda yer almayacağı vurgulandı.

Galatasaray'ın yerli olarak en büyük adayı ise Eyüpspor forması giyen Berke Özer.


Etiketler: #inaki pena #berke özer #galatasaray

İlgili Haberler

Solskjaer'den Galatasaray sorusuna cevap!

Solskjaer'den Galatasaray sorusuna cevap!
Fenerbahçe'den Galatasaray maçı için hakem tepkisi! 'Tarafsız yönetmesi mümkün mü?'

Fenerbahçe'den Galatasaray maçı için hakem tepkisi! 'Tarafsız yönetmesi mümkün mü?'
Kasımpaşa maçı öncesi... Galatasaray'da Morata gelişmesi!

Kasımpaşa maçı öncesi... Galatasaray'da Morata gelişmesi!
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

Spor Haberleri

En Çok Okunan Haberler