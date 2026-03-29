6 milyonluk opsiyonu bulunuyordu... Pafos'tan Ognjen Mimovic kararı!

Fenerbahçe'nin sezon başında Pafos'a kiralık olarak gönderdiği Ognjen Mimovic'in, Kıbrıs Rum Kesimi takımındaki geleceği netleşmeye başladı.

Sarı lacivertlilerin, Ocak 2025'te Kızılyıldız'dan 6.7 milyon Euro bonservis bedeliyle kadrosuna kattığı Sırp sağ bek, transferinin hemen ardından Zenit'e kiralanmıştı. Rus temsilcisinde istikrarlı bir performans sergileyemeyen Mimovic, Fenerbahçe'ye dönse de yabancı kontenjanına takıldı ve geçtiğimiz yaz bu kez Pafos'a geçici olarak transfer oldu.

18 MAÇTA 1 ASİST

Rum takımında 18 maçta forma giyen ve çoğunlukla yedek kulübesinden oyuna dahil olan 21 yaşındaki futbolcu 929 dakika sahada kaldı ve 1 asist yaptı.

SATIN ALMA OPSİYONU 6 MİLYON EURO

Sırbistan basınından Sportinjo'da yer alan habere göre; Mimovic'in performansından memnun olmayan Pafos yönetimi, futbolcunun 6 milyon Euro'luk satın alma opsiyonunu kullanmayacak.

KIZILYILDIZ İHTİMALİ

Haberde Ognjen Mimovic'in, eski takımı Kızılyıldız'a geri dönüş olasılığının kulislerde dile getirildiği ancak şu an için bu transferin gerçekleşeceğini gösteren somut bir adım atılmadığı ifade edildi.