Dünya bisiklet takviminin en prestijli organizasyonlarından biri olan 61. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu (TUR 2026), bu yıl da nefes kesen etapları ve dev sporcu kadrosuyla spor tutkunlarını ekran başına kilitlemeye hazırlanıyor. Peki, 61. Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Turu ne zaman, saat kaçta başlıyor? Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Turu nereden izlenir?

CUMHURBAŞKANLIĞI BİSİKLET TURU 2026 NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Türkiye Bisiklet Federasyonu tarafından düzenlenen 61. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu, 26 Nisan 2026 Pazar günü İzmir’in gözde turizm merkezi Çeşme’den start alıyor. Toplamda 8 gün sürecek olan bu dev organizasyon, 8 farklı etaptan oluşacak ve sporcuların kıyasıya mücadelesi 3 Mayıs 2026 tarihinde başkent Ankara’da sona erecek. Dünyanın dört bir yanından gelen 23 profesyonel takım ve yaklaşık 161 bisikletçi, Türkiye'nin doğal ve tarihi güzellikleri eşliğinde podyum mücadelesi verecek.

CUMHURBAŞKANLIĞI BİSİKLET TURU SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Sporseverlerin heyecanla beklediği yarışlar, her gün öğle saatlerinde canlı yayınlarla izleyiciyle buluşacak. TUR 2026 etapları genel olarak saat 12:30 ile 14:30 arasında yayıncı kuruluşlar tarafından ekranlara taşınacak. Yarış heyecanı, her yıl olduğu gibi bu yıl da TRT Spor ve Eurosport kanalları üzerinden canlı olarak takip edilebilecek

TUR 2026 ETAPLARI VE GÜZERGAH BİLGİSİ

1. Etap (26 Nisan): Çeşme-Selçuk, 148,7 kilometre

2. Etap (27 Nisan): Aydın-Marmaris, 152,8 kilometre

3. Etap (28 Nisan): Marmaris-Kıran, 132,7 kilometre

4. Etap (29 Nisan): Marmaris-Fethiye, 130,4 kilometre

5. Etap (30 Nisan): Patara-Kemer, 180,7 kilometre

6. Etap (1 Mayıs): Antalya-Feslikan, 127,9 kilometre

7. Etap (2 Mayıs): Antalya-Antalya, 152,8 kilometre

8. Etap (3 Mayıs): Ankara-Ankara, 105,2 kilometre