65 Euro nedeniyle... Erling Haaland'da flaş hapis cezası!
İngiltere Premier Lig devi Machester City'nin dünyaca ünlü futbolcusu Erling Haaland'ın, hapse girme tehlikesiyle karşı karşıya olduğu iddia edildi.
Manchester City'de yıllık olarak yaklaşık 20 milyon Euro kazanan Erling Haaland'ın, İsviçre'de 65 Euro'luk trafik cezasını ödemediği için hapse girme ihtimali bulunduğu iddia edildi.
CEZAYI 1 YILDIR ÖDEMEDİ
İsviçre gazetesi Blick'in haberine göre; Haaland, 2023 yılında Vaud kantonunda 60 İsviçre Frangı (65 Euro) trafik cezasına çarptırıldı.
Norveçli futbolcunun para cezasını 1 yıldır ödememesi nedeniyle hapse girme tehlikesinin bulunduğu iddia edildi.
Habere göre; Erling Haaland'ın İsviçre'ye geri dönmesi durumunda 1 gün hapis cezasına çarptırılma riskiyle karşı karşıya kalacak.
Etiketler: #Erling Haaland #Hapis Cezası #Manchester City
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