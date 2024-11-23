65 Euro nedeniyle... Erling Haaland'da flaş hapis cezası!

Yayınlanma: 23.11.2024 - 10:51

Güncelleme: 23.11.2024 - 10:51

Manchester City'de yıllık olarak yaklaşık 20 milyon Euro kazanan Erling Haaland'ın, İsviçre'de 65 Euro'luk trafik cezasını ödemediği için hapse girme ihtimali bulunduğu iddia edildi.

CEZAYI 1 YILDIR ÖDEMEDİ

İsviçre gazetesi Blick'in haberine göre; Haaland, 2023 yılında Vaud kantonunda 60 İsviçre Frangı (65 Euro) trafik cezasına çarptırıldı.

Norveçli futbolcunun para cezasını 1 yıldır ödememesi nedeniyle hapse girme tehlikesinin bulunduğu iddia edildi.

Habere göre; Erling Haaland'ın İsviçre'ye geri dönmesi durumunda 1 gün hapis cezasına çarptırılma riskiyle karşı karşıya kalacak.