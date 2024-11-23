65 Euro nedeniyle... Erling Haaland'da flaş hapis cezası!

İngiltere Premier Lig devi Machester City'nin dünyaca ünlü futbolcusu Erling Haaland'ın, hapse girme tehlikesiyle karşı karşıya olduğu iddia edildi.

65 Euro nedeniyle... Erling Haaland'da flaş hapis cezası!
Abone Ol google-news
cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 23.11.2024 - 10:51

Manchester City'de yıllık olarak yaklaşık 20 milyon Euro kazanan Erling Haaland'ın, İsviçre'de 65 Euro'luk trafik cezasını ödemediği için hapse girme ihtimali bulunduğu iddia edildi.

CEZAYI 1 YILDIR ÖDEMEDİ

İsviçre gazetesi Blick'in haberine göre; Haaland, 2023 yılında Vaud kantonunda 60 İsviçre Frangı (65 Euro) trafik cezasına çarptırıldı.

Norveçli futbolcunun para cezasını 1 yıldır ödememesi nedeniyle hapse girme tehlikesinin bulunduğu iddia edildi.

Habere göre; Erling Haaland'ın İsviçre'ye geri dönmesi durumunda 1 gün hapis cezasına çarptırılma riskiyle karşı karşıya kalacak.


Etiketler: #Erling Haaland #Hapis Cezası #Manchester City

İlgili Haberler

Manchester City kabusu yaşıyor! 8 yıl sonra ilk!

Manchester City kabusu yaşıyor! 8 yıl sonra ilk!
Manchester City'den Pep Guardiola kararı: Resmen açıklandı!

Manchester City'den Pep Guardiola kararı: Resmen açıklandı!
Manchester City'ye Mateo Kovacic'den kötü haber!

Manchester City'ye Mateo Kovacic'den kötü haber!
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

Spor Haberleri

En Çok Okunan Haberler