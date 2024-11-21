Manchester City'den Pep Guardiola kararı: Resmen açıklandı!

Yayınlanma: 21.11.2024 - 23:30

Güncelleme: 21.11.2024 - 23:30

Manchester City, Pep Guardiola'nın sözleşmesinin 2027 yılına kadar uzatıldığını açıkladı.

Sezon sonunda sözleşmesi sona erecek olan Guardiola, kulüp ile 2 yıllık yeni sözleşme imzaladığı için çok mutlu olduğunu söyledi.

"BENİM İÇİN BİR AYRICALIK"

Guardiola'nın açıklamaları şu şekilde;

"Manchester City benim için çok şey ifade ediyor. Bu benim buradaki dokuzuncu sezonum; birlikte pek çok harika zaman geçirdik. Bu futbol kulübüne karşı gerçekten özel hislerim var. Bu nedenle iki sezon daha burada kalacağım için çok mutluyum. Bana güvenmeye ve destek olmaya devam ettikleri için herkese teşekkür ederim. Kulüp sahibimiz, başkan Khaldoon, Ferran, Txiki, oyuncular ve tabii ki taraftarlar... Manchester City ile bağlantılı olan herkese. Burada olmak benim için her zaman bir onur, bir zevk ve bir ayrıcalık olmuştur. Bunu daha önce birçok kez söyledim ama bir menajerin isteyebileceği her şeye sahibim ve bunun için çok minnettarım.

Umarım şimdi kazandığımız kupalara yenilerini ekleyebiliriz. Benim odak noktam bu olacak."