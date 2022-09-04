670. Tarihi Elmalı Yağlı Güreşleri'nin başpehlivanı Ali Gürbüz oldu
Antalya'nın Elmalı ilçesinde bu yıl 670'incisi düzenlenen Tarihi Elmalı Yağlı Güreşleri'nde başpehlivanlığı Ali Gürbüz kazandı.
Recep Gürbüz Stadı'nda 2 Eylül'de alt boyların mücadesiyle başlayan Elmalı Yağlı Güreşleri'nin son gününde final heyecanı yaşandı.
Başpehlivanlık final mücadelesinde yarı finalde Tanju Gemici'yi mağlup eden Orhan Okulu ile Hüseyin Gümüşalan'ı yenen Ali Gürbüz karşılaştı.
Müsabakanın 7. dakikasında sakatlık geçirerek bir süre tedavi gören Orhan Okulu, 12. dakikada sakatlığının devam etmesi üzerine müsabakayı bıraktı. Final müsabakasını bu şekilde kazanan Ali Gürbüz, 670. Tarihi Elmalı Yağlı Güreşleri'nin başpehlivanı oldu.
Öte yandan, 661. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri başpehlivanı Cengizhan Şimşek, son 16 turunda Ali Gürbüz'e yenilerek 670. Tarihi Elmalı Yağlı Güreşleri'ne veda etti.
Video Haberler
- Akçakoca'da denizde hortum oluştu
- Kanyonda çevre kirliliğine tepki
- Antalya'da sıcaktan bunalanlar sahili doldurdu
- Burdur gölü sahili mor renge büründü
- Hedefleri dünya şampiyonluğu
- Deredeki mineralli kumda şifa arıyorlar
- Çocuğunun yanında kapkaç şoku
- 'PANTER' isimli kedi sokaktan geçen köpeklere saldırdı
- Yakayı işte böyle ele verdiler
- Tehlikeli yolculuk kamerada
En Çok Okunan Haberler
-
- Peş peşe 'Kız Kulesi' açıklaması
- Soylu için harekete geçiliyor
- CHP'den 'Vefa Salman, Görevinin Başına' pankartı
- 'Adayım Kılıçdaroğlu'
- İçeriden çekilen fotoğraflar paylaşıldı
- Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'a sert yanıt
- Bakan Varank'ın kuzeni köşeyi döndü
- 'Böyle biri değildi'
- AKP'de 'danışman' rahatsızlığı
- Fenerbahçe'nin rakibi ligde kayıp!