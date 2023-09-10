671. Tarihi Elmalı Yağlı Güreşleri'nde altın kemer sahibini buldu

Ali Gürbüz, 671. Tarihi Elmalı Yağlı Güreşleri'nin finalinde karşılaştığı Osman Kan'ı mağlup ederek üst üste ikinci kez başpehlivan oldu

AA
Yayınlanma: 10.09.2023 - 19:44
671. Tarihi Elmalı Yağlı Güreşleri'nde altın kemer sahibini buldu
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671. Tarihi Elmalı Yağlı Güreşleri'nin final maçında Osman Kan'ı yenen Ali Gürbüz üst üste ikinci kez altın kemerin sahibi oldu.

Antalya'nın Elmalı ilçesinde düzenlenen ve "Türk'ün ilk er meydanı" olarak nitelendirilen organizasyona yaklaşık 1200 pehlivan katıldı. Üç gün süren güreşlerde, çeyrek final maçlarını kazanan başpehlivanlar Ali Gürbüz ile Mustafa Batu, Osman Kan ile Kürşat Şevki Korkmaz kurayla yarı finalde eşleşti.

Ali Gürbüz

ÜST ÜSTE İKİNCİ KEZ

Recep Gürbüz Stadı'nda, puanlama sisteminin uygulanmadığı ve sağanak altında gerçekleştirilen başpehlivanlık yarı final maçında Batu'yu yenen Gürbüz ile Korkmaz'ı mağlup eden Kan finale yükseldi.

Geçen yılın şampiyonu Ali Gürbüz, puanlamanın uygulanmadığı finalde Osman Kan'a üstünlük sağlayıp, 671. Tarihi Elmalı Yağlı Güreşleri başpehlivanlığını kazandı.


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Ali Gürbüz Osman Kan Elmalı Yağlı Güreşleri

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