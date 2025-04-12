7 gollü maçta kazanan Manchester City!
İngiltere Premier Lig 32. haftasında Manchester City, Crystal Palace'ı 5-2 mağlup etti.
İngiltere Premier Lig'in 32. haftasında Manchester City ile Crystal Palace karşı karşıya geldi. Etihad Stadyumu'nda oynanan maçta Manchester City, Crystal Palace'ı 5-2 mağlup etti.
8. dakikada Eberechi Eze ve 21. dakikada Chris Richards ile 2-0 öne geçen Crystal Palace'a City, 33. dakikada Kevin De Bruyne ve 36. dakikada Omar Marmoush ile cevap verdi.
İlk yarısı 2-2'lik eşitlikle biten maçta 47. dakikada Mateo Kovacic, 56. dakikada James Mcatee ve 79. dakikada Nico O'Reilly'nin golleriyle Manchester City, maçı 5-2'lik üstünlükle noktaladı.
Bu sonuçla birlikte Manchester City, ligde 4 maçlık yenilmezlik serisi yakaladı. (2G 2B) Cyrstal Palace ise ligde 5 maç aradan sonra kaybetti. (4G 1B)
City, 55 puana yükselerek 4. sırada yer aldı. Crystal Palace ise 43 puanla 11. sırada kaldı.
Spor Haberleri
- Fenerbahçe'ye kötü haber!
- Zorlu mücadelede 11'ler belli oldu!
- Konyaspor, Göztepe'yi tek golle geçti!
- TFF'den Muhammed Damar atağı!
- Dağ Bisikleti Etap Yarışları’nda ikinci gün sona erdi
- Yaşananların ardından Yamantürk'ten açıklama!
- Toprak Razgatlıoğlu, Hollanda'da 4. oldu
- 7 gollü maçta kazanan Manchester City!
- Saldırıya uğrayan Hasan Arat'tan ilk açıklama!
- Eski başkan Hasan Arat'a yumruklu saldırı!
En Çok Okunan Haberler
-
- DEM Parti'den 'talep listesi' iddiasına yanıt
- İmamoğlu dosyasına dokunan yanıyor mu?
- Üniversite hastanesinden açıklama geldi
- İBB soruşturmasında 24 şirkete kayyum
- Başarır gözaltındayken onu savunan AKP'li isim kimdi?
- Askeri öğrencilere verilecek ceza belli oldu
- Hasan İmamoğlu, 'kayyum' sonrası ilk kez konuştu
- İmamoğlu için kaç imza toplandı?
- Garson, 'Hesabınızı Ekrem Başkan ödedi' dedi...
- CHP MYK üyeleri belli oldu