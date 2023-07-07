76ers, Montrezl Harrell'a 1 yıllık kontrat verdi
Philadelphia 76ers, ESPN'den Adrian Wojnarowski'ye göre yedek pivot Montrezl Harrell ile tek yıllık yeni bir kontrat üzerinde anlaştı.
Philadelphia 76ers, ESPN'den Adrian Wojnarowski'ye göre yedek pivot Montrezl Harrell ile tek yıllık yeni bir kontrat üzerinde anlaştı.
Harrell geçtiğimiz sezon 76ers için 57 maça çıkarak, MVP Joel Embiid'in yedeklerinden biri olarak görev yapmıştı.
29 yaşındaki oyuncu sadece 5.6 sayı ortalamasıyla çaylak sezonundan bu yana en düşük ortalamasını elde etmişti.
En Çok Okunan Haberler
-
- AKP zam oldu yağıyor!
- Mahkemeden tazminat kararı!
- Mehmet Şimşek'ten acı reçete
- 'Az önce tacize mi uğradım?'
- 'Sabahın köründe ekonomik darbe!'
- Hablemitoğlu cinayeti sanığı Bozkır firar etti!
- İspanyol devi, Arda Güler'i resmen açıkladı
- Barcelona Teknik Direktörü Xavi'den açıklama
- İktidar ortakları emekli maaş zammını değerlendirdi
- 'Refah payı verilecek olsa bile...'