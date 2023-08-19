8 gollü müthiş maçta kazanan çıkmadı!

Yayınlanma: 19.08.2023 - 18:50

Güncelleme: 19.08.2023 - 18:50

Almanya Bundesliga 1.hafta maçında Augsburg Borussia Mönchengladbach karşı karşıya geldi.

Augsburg, 2-0 geriye düştü maçta 4-3 öne geçerken Mönchengladbach 90+7'de Cvancara'nın penaltıdan attığı golüyle 1-1 berabere kaldı.

Ev sahibi ekibinin gollerini 29'da Elvis Rexhbecaj, 41'de Bauer, 47+7'de penaltıdan Sven Michel ve 76'da Ruben Vargas kaydetti. Gladbach'ın golleri ise 13.dakikada Itakura 27, 90+7'de Cvancara ve 37.dakikada Nathan Ngoumou'dan geldi.

Augsburg gelecek hafta Bayern Münih ile deplasmanda karşı karşıya gelirken. Borussia Mönchengladbach sahasında Bayer Leverkusen'i konuk edecek.