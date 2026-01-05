Cumhuriyet Gazetesi Logo
5.01.2026 15:14:00
8 isim Samsunspor maçı kadrosunda yer almadı... Fenerbahçe'den Anthony Musaba kararı!

Fenerbahçe, Samsunspor ile oynayacağı Süper Kupa maçının kamp kadrosunu açıkladı.

Turkcell Süper Kupa yarı final maçında yarın Samsunspor ile Yeni Adana Stadı'nda karşı karşıya gelecek Fenerbahçe'nin kadrosu belli oldu. Sarı lacivertli takımın 19 kişilik kamp kadrosunda yeni transfer Anthony Musaba da yer aldı.

Kafilede kaleci İrfan Can Eğribayat'ın yanı sıra, sakatlıkları bulunan Archie Brown, Nelson Semedo, Edson Alvarez, Fred, Anderson Talisca ile Fas'ta düzenlenen Afrika Uluslar Kupası'nda mücadele eden Dorgeles Nene ve Youssef En-Nesyri bulunmuyor.

Fenerbahçe'nin kamp kadrosu şu şekilde:

Image

