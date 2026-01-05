Anthony Musaba'dan Fenerbahçe taraftarına mesaj: 'Şampiyon olmak için tüm gücümüzle çalışacağız'

Fenerbahçe'nin devre arası transfer döneminde kadrosuna kattığı Hollandalı kanat oyuncusu Anthony Musaba, FB TV'de yayınlanan "Günün Röportajı" programına konuk oldu. Kendisini 4.5 yıllığına sarı lacivert renklere bağlayan sözleşmeye imza atan Musaba, transfer süreci ve oyun stiliyle ilgili bilgiler aktardı. Hayallerine ve Fenerbahçe taraftarına da değinen Anthony Musaba, Fenerbahçe'de olduğu için çok mutlu olduğunu ifade etti.

İlk olarak duygularını açıklayarak başlayan Anthony Musaba, "Mükemmel hissediyorum. Çünkü ülkedeki en büyük kulüpte oynama hayalim gerçek oldu. Fenerbahçe dünyadaki en büyük kulüplerden biri. Bu kadar büyük bir kulübün parçası olmak büyük bir gurur. Çok mutlu ve minnettarım" dedi.

FERDİ KADIOĞLU İ Ç İN A ÇIKLAMA

Ferdi Kadıoğlu ile ilgili genç oyuncu, "Ferdi’nin Hollanda’dan Fenerbahçe’ye yaptığı transfer çok büyük bir adımdı. Büyük bir kulübe gitmişti. Sadece ben değil; onunla birlikte oynayan herkes ona hayranlıkla bakıyordu. Fenerbahçe’de oynadığı dönemde onu ve Fenerbahçe’yi yakından takip ettim" şeklinde konuştu.

"HAYALLERE ULA ŞMAK İ Ç İN Hİ ÇB İR ZAMAN GE Ç DE ĞİLDİR"

Ülkemize ve ligimize bu kadar kolay adapte olmasıyla ilgili ise, "Bunun sebebi sadece kendine inanmak. Dürüst olmak gerekirse hiç pes etmemek. Bilirsiniz hayallere ulaşmak için hiçbir zaman geç değildir. Bazı insanlar yirmi yaşında hayaline ulaşırken, bazıları 27 yaşında ulaşır. Bazıları da 25… Yani inanır ve çok çalışırsan senin de zamanın gelir" ifadelerini kullandı.

Tercih ettiği mevki hakkında Musaba, "Dürüst olmak gerekirse sol tarafı tercih ediyorum. Ama hocamız beni solda veya sağda oynatmak isterse buna takılmam. Çünkü iki kanatta da oynayabiliyorum. İki kanatta da oynamaya hazırım" dedi.

Forma rekabetine de değinen Anthony, "Forma rekabetinin benim için de çok iyi olduğunu düşünüyorum. Bu beni sadece daha iyi yapacaktır. Kadroda üst düzey oyuncular var. Bu benim için aynı zamanda bir meydan okuma. Formam için mücadele etmeye hazırım. Çok heyecanlıyım. Buraya geliş amacım da tam olarak bu" açıklamalarını yaptı.

" İKİ AYAĞIMI DA KULLANABİLİYORUM"

Her iki ayağını da etkili kullanabilmenin sırrı nedir sorusuna genç oyuncu, "Antrenman, antrenman ve antrenman. Maçlarda da bunu sürekli tekrar ettiğinizde artık otomatik bir hâle geliyor. Bu da benim en önemli özelliklerimden biri. Bu yüzden sağda ya da solda oynamak benim için sorun değil. Çünkü iki ayağımı da kullanabiliyorum" diye konuştu.

Stat atmosferi hakkında Musaba, "Çok heyecanlıyım. Burada hiç oynamadım ama taraftarları ve atmosferi biliyorum. Bu çılgınca. Hazırlıklı olmalıyım. Sanıyorum evimizde oynayacağımız ilk maç Aston Villa ile olacak. Çok büyük bir mücadele olacak ama taraftarlarımızı görmek için çok heyecanlıyım" şeklinde konuştu.

Gol mü? Asist mi? tercihine ise Musaba, "Benim için fark etmez. Asist yapıp, takım arkadaşım gol attığında da mutlu olurum; ben gol attığımda da… İkisi de benim için çok değerli" dedi.

Çok farklı ülkede futbol oynaması hakkında yeni transfer Musaba, "Farklı kültürler. Farklı oyun tarzları. Birkaç farklı ülkede oynamış olmak sizi daha iyi bir futbolcu yapıyor. Bu yüzden bunun kesinlikle olumlu bir şey olduğunu düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

"ŞAMPİYON OLMAK İ Ç İN T ÜM GÜCÜMÜZLE ÇALI ŞACAĞIZ"

Son olarak Fenerbahçe taraftarına mesaj gönderen Anthony Musaba, "Şampiyonluğu kazanmayalı uzun bir zaman oldu. Bu sezon kupayı ait olduğu yere geri getireceğimize yürekten inanıyorum. Bu sezon şampiyon olmak için tüm gücümüzle çalışacağız" açıklamalarını yaptı.