Sörloth transferinde Fenerbahçe'ye dev rakip!

5.01.2026 15:00:00
İspanya LaLiga takımlarından Atletico Madrid’de forma giyen Alexander Sörloth için İtalyan ekibi Juventus'un takas teklifinde bulunabileceği iddia edildi.

Juventus, ara transfer döneminde hücum hattını güçlendirmek istiyor. İtalyan ekibinin forvet transferi için listesinde yer alan isimlerden biri de Alexander Sörloth.

La Gazetta della Sport’ta yer alan habere göre bu sezon forvetlerinden istediği verimi alamayan Juventus, santrfor transferi için görüşmelerini sürdürüyor.

Haberde, Fenerbahçe'nin de gündeminde yer alan Sörloth'la Juventus'un ilgilendiği kaydedildi.

Alexander Sörloth ve Al Hilal’den Darwin Nunez’in öne çıkan adaylar olduğu belirtilirken her iki ismin de Dusan Vlahovic’in yerini alabilecek en iyi profile sahip oldukları vurgulandı. Vlahovic'in Juventus'la sözleşmesi sezon sonunda bitiyor ve deneyimli futbolcuyla yolların ayrılması gündemde.

Ek olarak Vlahovic’ten beklenen veriminin alınaması nedeniyle Juventus’un teknik ve güçlü forvet ihtiyacı olduğu, İtalyan ekibinin transferde Sörloth için Juventus’un Jonathan David’i takasta önerebileceği kaydedildi.

Atletico Madrid'de bu sezon 23 maçta süre alırken 6 gol ve 1 asist kaydetti.

