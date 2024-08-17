80 milyon Euro değere ulaşmıştı: Fenerbahçe'den sürpriz transfer hamlesi!

Yayınlanma: 17.08.2024 - 13:19

Güncelleme: 17.08.2024 - 13:19

Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe için sürpriz bir transfer iddiası geçildi.

Sport'un aktardığı habere göre; Sarı-Lacivertliler, Ansu Fati'nin peşinde. Fenerbahçe'nin, Hansi Flick'in yeni sezon planları arasında yer almayan Ansu Fati'yi 1 yıllığına kiralamak için devrede olduğu öne sürüldü.

Jose Mourinho'nun 21 yaşındaki futbolcuyu çok istediği vurgulanırken, Ansu Fati'nin menajeriyle temasa geçildiği aktarıldı. Haberde Fati'nin transferine izin verecek olan Barcelona'nın, oyuncunun maaşının büyük kısmından kurtulmanın hesaplarını yaptığının altı çizildi. Ansu Fati'nin Fenerbahçe için bir fırsat transfer olduğu aktarılırken, menajer Jorge Mendes'in transferde büyük rol oynayabileceği belirtildi.

SEVILLA YAKIN TAKİPTE

Buna karşın oyuncunun yakın çevresinin ayrılık halinde Fati'yi Sevilla'da görmek istediği kaydedildi.

Sevilla Teknik Direktörü Xavier Garcia Pimienta'nın, her ne kadar Fenerbahçe daha fazla maaş teklifi yapacak gibi görünse de Fati'yi geri alacaklarından emin olduğu vurgulandı.

Fenerbahçe ve Sevilla'nın yanı sıra Marsilya ve Wolverhampton'ın da Ansu Fati için devrede olduğu ve Barcelona'nın oyuncunun kararını vermesini beklediği belirtildi.

An itibarıyla sakatlığı bulunan 21 yaşındaki futbolcunun eylül ayında sahalara döneceğinin altı çizildi.

Önceki sezonu Brighton'da kiralık geçiren Ansu Fati, 27 maça çıkıp 994 dakika süre almış ve 4 gol, 1 asistlik skor katkısı vermişti.