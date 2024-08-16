Ferdi Kadıoğlu ve Fred müjdesi: Fenerbahçe'nin Göztepe maçı kamp kadrosu açıklandı!

Yayınlanma: 16.08.2024 - 16:43

Güncelleme: 16.08.2024 - 16:43

Fenerbahçe'de transferi gündemde olan Ferdi Kadıoğlu ve sakatlığını atlatan Fred, Göztepe maçı kadrosuna alındı.

Fenerbahçe'de cezaları bulunan İrfan Can Eğribayat ve Mert Hakan Yandaş'ın dışında Emre Mor, Miha Zajc, Miguel Crespo, Ryan Kent, Joao Pedro, Serdar Aziz gibi isimler teknik ekip kararı ile kadroda yer almadı.

İşte Fenerbahçe'nin Göztepe maçı kadrosu: