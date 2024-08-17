İtalyanlar duyurdu: Fenerbahçeli Joao Pedro'ya sürpriz talip!
Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe'de forma giyen Joao Pedro'nun bir İtalyan ekibiyle görüşme yaptığı iddia edildi.
Fenerbahçe'de yeni sezonda kadroda düşünülmeyen ve sözleşmesinin feshedilmesi beklenen Joao Pedro'ya İtalya'dan bir talip çıktı.
Di Marzio'nun haberine göre; İtalya Serie B ekiplerinden Salernitana, 32 yaşındaki futbolcuyla ilgileniyor. İtalyan ekibinin Pedro ile görüşmelerde bulunduğu belirtildi.
Fenerbahçe'nin Brezilyalı futbolcunun sözleşmesini kısa süre içerisinde feshetmesi bekleniyor.
FENERBAHÇE PERFORMANSI
Fenerbahçe'nin 2022 yazında Cagliari'den kadrosuna kattığı Joao Pedro'nun sarı-lacivertliler ile sözleşmesi gelecek yıl sona eriyor.
Joao Pedro, geçen sezon da kiralık olarak Gremio'ya gitmişti.
Fenerbahçe forması altında 28 maça çıkan Pedro, 5 kez gol sevinci yaşadı.
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