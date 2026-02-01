Cumhuriyet Gazetesi Logo
1.02.2026 14:51:00
87 yıllık rekoru kırdı: Avustralya Açık'ta şampiyon Carlos Alcaraz!

Sezonun ilk grand slam tenis turnuvası Avustralya Açık'ta tek erkeklerde İspanyol Carlos Alcaraz finalde Sırp raket Novak Djokovic'i 3-1 mağlup ederek şampiyon oldu.

Melbourne kentindeki turnuvanın tek erkekler finalinde dünya 1 numarası Carlos Alcaraz ile 4 numaralı seribaşı Novak Djokovic karşı karşıya geldi.

İspanyol raket, Novak Djokovic'i 3-1 mağlup ederek şampiyonluğa ulaştı.

87 YILLIK REKORU KIRDI

Kariyerinde 2'şer Fransa Açık, Wimbledon ve ABD Açık şampiyonluğu bulunan ve ilk Avustralya Açık şampiyonluğunu elde eden Alcaraz, 22 yıl 272 gün ile 4 büyük turnuvanın hepsinde şampiyon olan en genç tenisçi ünvanını elde etti. İspanyol raket, 1938 Fransa Açık'ta kariyer grand slam yapan Don Budge'ın (22 yıl 363 gün) 87 yıllık rekorunu kırdı.

