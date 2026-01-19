Zeynep Sönmez'in Avustralya Açık'ın ikinci turundaki rakibi belli oldu!

Cumhuriyet Gazetesi Logo
19.01.2026 11:44:00
AA
Macar tenisçi Anna Bondar, Avustralya Açık'ın ikinci turunda milli raket Zeynep Sönmez'in rakibi oldu.

Milli tenisçi Zeynep Sönmez, sezonun ilk grand slam turnuvası Avustralya Açık'ın ikinci turunda Macar Anna Bondar ile eşleşti.

Melbourne kentindeki turnuvanın tek kadınlar ilk tur mücadelesinde dünya 74 numarası Bondar ile klasmanın 182. basamağındaki ABD'li Elizabeth Mandlik karşılaştı.

Image

Anna Bondar

ZEYNEP SÖNMEZ'İN RAKİBİ OLDU

Bir saat 9 dakika süren maçta rakibini 6-0 ve 6-4'lük setlerle 2-0 mağlup eden Bondar, adını ikinci tura yazdırdı.

Zeynep Sönmez ile Anna Bondar arasındaki ikinci tur müsabakası, 21 Ocak Çarşamba günü oynanacak.

İlgili Konular: #tenis #Zeynep Sönmez #Avustralya Açık

