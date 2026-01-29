Cumhuriyet Gazetesi Logo
Zeynep Sönmez, Abu Dabi Açık ve Merida Açık turnuvalarına özel davetle katılacak

29.01.2026 14:00:00
AA
Milli tenisçi Zeynep Sönmez, WTA 500 düzeyindeki kadınlar tenis turnuvaları Abu Dabi Açık ve Merida Açık'tan özel davet aldı.

Grand slam organizasyonlarında 2025 Wimbledon'dan sonra 2026 Avustralya Açık'ta da teklerde 3. tura yükselerek adından söz ettiren Zeynep, şubat ayında Kadınlar Tenis Birliği (WTA) faaliyet takvimindeki iki turnuvada mücadele edecek.

WTA 500 düzeyindeki turnuvalar Abu Dabi Açık ve Merida Açık'ın internet sitelerinde yer alan açıklamaya göre dünya 112 numarası Zeynep, söz konusu organizasyonlara özel davetle katılım hakkı kazandı.

Birleşik Arap Emirlikleri'nin başkentindeki Abu Dabi Açık 1-7 Şubat, Meksika'nın Merida şehriyle aynı adı taşıyan turnuva ise 23 Şubat-1 Mart tarihlerinde düzenlenecek.

23 yaşındaki milli tenisçi, WTA turnuvalarındaki tek şampiyonluğunu, 2024'te WTA 250 seviyesinde olan Merida Açık'ta elde etti.

