9 bin kişi spor ve müzikle buluştu

19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı’na ithafen, “Mayıs ayında spor yapmayan kalmasın!” mottosuyla düzenlenen etkinlik, Decathlon’un mayıs ayı boyunca sunduğu kampanya ve fırsatları deneyim alanlarıyla birlikte sporseverlerle buluşturdu.

Gün boyu devam eden spor aktiviteleri, ödüllü turnuvalar ve konser performanslarıyla katılımcılar, spor ve eğlencenin iç içe geçtiği festival atmosferini deneyimledi. Gün boyu süren spor aktiviteleri ve ödüllü turnuvaların ardından sahne alan Adamlar & Mor ve Ötesi, konser performanslarıyla festival coşkusunu zirveye taşıdı.

Etkinlikte gün boyunca plaj voleybolu, basketbol, tenis ve futbol reflex gibi farklı branşlarda aktiviteler ve ödüllü turnuvalar düzenlendi. Decathlon alanlarında yer alan turnuva ve aktivitelere katılan 2 bin 700 kişiye toplamda 100 bin TL değerinde hediye çeki ve çeşitli ürünler dağıtıldı.