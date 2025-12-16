9 dakikada 3 gol

VAR UYARISIYLA PENALTI - 28. dakikada ceza sahasında Duran, Uğurcan’ın müdahalesiyle yerde kaldı. Hakem Ozan Ergün, önce aut atışı kararı verdi. Ardından VAR’dan gelen uyarıyla pozisyonu izleyen Ergün, penaltı noktasını gösterdi. Talisca, ligde penaltıdan 7. golünü attı.

TALİSCA’DAN ŞIK GOL - 37. dakikada Asensio’nun asistinde Talisca’nın ceza sahası dışından sol ayağıyla yaptığı vuruş ağlara gitti.

DİREĞE VE BAHADIR’A TAKILDI - 7. dakikada Talisca’nın karşı karşıya pozisyondaki şutunu Bahadır çeldi. 12. dakikada Asensio’nun vuruşu yine Bahadır’dan döndü. 44. dakikada Asensio ve Fred’in şutlarını da Konyaspor file bekçisi kurtarırken, 45. dakikada Kerem’in kaleye giden vuruşunu savunma oyuncusu Uğurcan son anda engelledi. 45+4’te Asensio’nun şutu direkten döndü.

BROWN, duran SAKATLANDI - 55. dakikada Brown, 67’de ise Duran sakatlanıp oyundan çıktı.

BAŞKAN SARAN’A DESTEK - 30. dakikada Mert Müldür’ün sol ayağıyla yaptığı vuruş, Calusic’e çarpıp ağlara gitti. Sarı-Lacivertli taraftarlar; 2. golün ardından, “Oley, oley Sadettin Saran. Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran” şeklinde tezaürat yaptı