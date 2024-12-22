9 gollü dev maçta kazanan Liverpool! Tottenham 3-6 Liverpool
Premier Lig’in 17. haftasında Tottenham ve Liverpool kozlarını paylaştı. Liverpool mücadeleyi 6-3 kazandı.
Premier Lig'de zirve yarışını yakından ilgilendiren maçta Tottenham ile Liverpool karşılaştı.
Liverpool, bol gollü maçı 6-3 kazandı. Maçta 2 gol ve 2 asistle mücadele eden Muhammed Salah mücadelenin adamı oldu.
Bununla birlikte Liverpool, 39 puanla lig liderliğini sürdürdü. 1 maçı eksik olan Liverpool'un en yakın rakibi Chelsea'yle arasında 4 puan fark var.
Tottenham ise 23 puanda kaldı.
SALAH'TAN PREMİER LİG'DE YABANCI REKORU
Muhammed Salah, İngiltere Premier Lig tarihinde en çok gol katkısı yapan yabancı oyuncu oldu. Mısırlı oyuncu 252 gol katkısıyla Thierry Henry'nin rekorunu kırdı.
Thierry Henry, 249 gol katkısıyla ikinci sıraya düştü.
Etiketler: #liverpool #tottenham #İngiltere Premier Lig
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