9 gollü maçta kazanan İtalya!

9.09.2025 09:19:00
2026 Dünya Kupası Elemeleri'nde İtalya, İsrail'i 5-4 mağlup etti.

2026 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri I Grubu maçında İtalya, İsrail ile karşılaştı. İtalya, Macaristan'da oynanan maçtan 5-4'lük galibiyetle ayrıldı.

İsrail, 16. dakikada Manuel Locatelli'nin kendi kalesine attığı golle 1-0 öne geçti. İtalya, 40. dakikada Moise Kean ile 1-1'lik beraberliği buldu ve ilk yarı 1-1 sona erdi.

İsrail, Dor Peretz ile 52. dakikada bu kez 2-1 öne geçti.

İtalya, Moise Kean'ın 54, Matteo Politano'nun 58 ve Giacomo Raspadori'nin 81. dakikada attığı gollerle durumu 4-2'ye getirdi.

İsrail, Alessandro Bastoni'nin 87. dakikada kendi kalesine attığı golle durumu 4-3'e getirdi. İsrail, 90'da Dor Peretz ile bir gol daha buldu ve maç 4-4'e geldi.

İtalya, 90+1. dakikada Sandro Tonali'nin golüyle maçtan 5-4'lük galibiyetle ayrıldı.

Bu sonucun ardından İtalya, 4 maçta 9 puana ulaştı. İsrail, 5 maçta 9 puanda kaldı.

İtalya, grubun bir sonraki haftasında Estonya deplasmanına gidecek. İsrail, Norveç deplasmanına konuk olacak.

#israil #italya #dünya kupası elemeleri

