Danimarka, Yunanistan'ı 3 golle devirdi!

Dünya Kupası Elemeleri C Grubu 2. hafta maçında Danimarka, deplasmanda Yunanistan'a konuk oldu.
Georgios Karaiskakis'te oynanan mücadeleyi Danimarka 3-0 kazandı.
Danimarka'ya galibiyeti getiren golleri 32. dakikada Mikkel Damsgaard, 62. dakikada Andreas Christensen ve 81. dakikada Rasmus Hojlund kaydetti.
Bu sonuçla birlikte Danimarka puanını 4'e yükseltti ve liderlik koltuğuna oturdu. Yunanistan ise 3 puanda kaldı.
Grupta gelecek hafta Yunanistan, İskoçya'ya konuk olacak. Danimarka ise Belarus deplasmanında olacak.