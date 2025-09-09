Cumhuriyet Gazetesi Logo
Danimarka, Yunanistan'ı 3 golle devirdi!

Danimarka, Yunanistan'ı 3 golle devirdi!

9.09.2025 09:11:00
Güncellenme:
Cumhuriyet Spor
Takip Et:
Danimarka, Yunanistan'ı 3 golle devirdi!

Dünya Kupası Elemeleri C Grubu 2. hafta maçında Danimarka, deplasmanda Yunanistan'ı 3-0 mağlup etti.

Dünya Kupası Elemeleri C Grubu 2. hafta maçında Danimarka, deplasmanda Yunanistan'a konuk oldu.

Georgios Karaiskakis'te oynanan mücadeleyi Danimarka 3-0 kazandı.

Danimarka'ya galibiyeti getiren golleri 32. dakikada Mikkel Damsgaard, 62. dakikada Andreas Christensen ve 81. dakikada Rasmus Hojlund kaydetti.

Bu sonuçla birlikte Danimarka puanını 4'e yükseltti ve liderlik koltuğuna oturdu. Yunanistan ise 3 puanda kaldı.

Grupta gelecek hafta Yunanistan, İskoçya'ya konuk olacak. Danimarka ise Belarus deplasmanında olacak.

İlgili Konular: #Yunanistan #Danimarka #dünya kupası elemeleri

İlgili Haberler

TFF duyurdu: Eyüpspor-Galatasaray maçının tarihi değişti
TFF duyurdu: Eyüpspor-Galatasaray maçının tarihi değişti TFF, Eyüpspor ile Galatasaray arasında oynanacak lig maçının 13 Eylül Cumartesi saat 17.00'de başlayacağını açıkladı.
Okan Buruk'un açıklamaları sonrası... Porto'dan Galatasaray'a Diogo Costa yanıtı!
Okan Buruk'un açıklamaları sonrası... Porto'dan Galatasaray'a Diogo Costa yanıtı! Portekiz Premier Lig ekiplerinden Porto'nun Okan Buruk'un Diogo Costa için "45 milyon Euro istediler" sözlerini yalanlayarak, Galatasaray'a resmi yazı gönderdiği iddia edildi.
Nijerya Milli Takımı'ndan Galatasaray açıklaması: 'Onlara kim kızabilir ki?'
Nijerya Milli Takımı'ndan Galatasaray açıklaması: 'Onlara kim kızabilir ki?' Nijerya Milli Takımı'nda sakatlanan Osimhen, İstanbul'a geliyor. Milli takımdan bir yetkili, Galatasaray'ın Osimhen tavrı nedeniyle açıklamalarda bulundu.