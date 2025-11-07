9 kişi kalan Sarıyer, evinde Vanspor'u devirdi!

Trendyol 1. Lig'de 13. haftanın açılış karşılaşmasında Sarıyer, sahasında Vanspor'u konuk etti. Yusuf Ziya Öniş Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi Sarıyer, 2-1 kazandı.

Sarıyer'e galibiyeti getiren golleri 26. dakikada Julien Anziani ve 64. dakikada Moustapha Camara kaydetti. Konuk ekip Vanspor'un tek golünü 50. dakikada penaltı noktasından Jefferson attı.

Ev sahibi Sarıyer'de 45+1. dakikada Muhammet Özbaskıcı direkt kırmızı kartla oyun dışında kalırken, ikinci yarıda ikinci golün sahibi Moustapha Camara da 68. dakikada ikinci sarı karttan oyun dışında kaldı.

Bu sonuçla birlikte Sarıyer, puanını 11'e yükseltti ve 16. sırada konumlandı. Vanspor ise ligde 5 maç sonra yenilerek 7. sırada yer aldı. Ligde gelecek hafta Sarıyer, Serik Spor'a konuk olacak. Vanspor, Keçiörengücü'nü konuk edecek.

Stat: Yusuf Ziya Öniş

Hakemler: Berkay Erdemir, Arif Dilmeç, Kurtuluş Aslan

SMS Grup Sarıyer: Muhammed Alperen Uysal, Oğuzhan Berber (Dk. 90+11 Fatih Kurucuk), Metehan Mert, Fethi Özer, Ömer Bayram, Hamidou Traore, Camara, Muhammet Ali Özbaskıcı, Anziani (Dk. 74 Oğuzhan Yılmaz), Urie (Dk. 74 Emre Yeşilyurt), Dembele (Dk. 90 Baran Engül)

İmaj Altyapı Vanspor FK: Çağlar Şahin Akbaba, Sabahattin Destici (Dk. 46 Africo), Erdi Dikmen (Dk. 16 Ensar Çavuşoğlu), Oulare, Regis, Erdem Seçgin (Dk. 77 Hasan Bilal), Mehmet Özcan, Faruk Can Genç, Jefferson, Vlachomitros (Dk. 46 Batuhan Kör), Aliou Traore (Dk. 76 Emir Bars)

Goller: Dk. 26 Anziani, Dk. 64 Camara (SMS Grup Sarıyer), Dk. 50 Jefferson (Penaltıdan) (İmaj Altyapı Vanspor FK)

Kırmızı kartlar: Dk. 45+1 Muhammet Ali Özbaskıcı, Dk. 68 Camara (SMS Grup Sarıyer)

Sarı kartlar: Dk. 42 Servet Çetin (Teknik direktör), Dk. 66 Ömer Bayram, Dk. 72 Dembele, Dk. 87 Emre Yeşilyurt (SMS Grup Sarıyer), Dk. 45+1 Erdem Seçgin, Dk. 45+5 Vlachomitros, Dk. 79 Batuhan Kör, Dk. 81 Emir Bars, Dk. 85 Jefferson (İmaj Altyapı Vanspor FK)