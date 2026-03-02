90+7’de direk

Fenerbahçe şampiyonluk yarışında yara aldı. Sarı-Lacivertliler, Süper Lig’in 24. haftasında deplasmanda Antalyaspor karşısında 2-0 geriye düştüğü maçta sahadan 2-2 beraberlikle ayrıldı. Fenerbahçe, Kasımpaşa maçının ardından Antalyaspor’la da berabere kalınca Galatasaray’la arasındaki puan farkı 4’e yükseldi. Sarı-Lacivertlilerde 90+4. dakikada Asensio’nun kafa vuruşunda top direğin dibinden auta gitti. Sarı-Lacivertliler, 90+7. dakikada Fred’in ortasında Guendouzi’nin indirdiği top, Nene’nin altıpasın içindeki vuruşuyla direkten dönünce 3 puanı adeta son saniyede kaçırdı. Fenerbahçeli futbolcular, maçın bitimiyle büyük üzüntü yaşadı.
CHERIF’TEN İLK GOL - Maça 11’de başlayan F.Bahçe’nin yeni transferi Cherif, takımının birinci golünü atarken Sarı-Lacivertli formayla ilk kez ağları sarstı.