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99. Gazi Koşusu'na katılacak taylar belli oldu!

99. Gazi Koşusu'na katılacak taylar belli oldu!

24.06.2025 13:30:00
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Cumhuriyet Spor
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99. Gazi Koşusu'na katılacak taylar belli oldu!

Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün onuruna bu yıl 99. kez düzenlenecek Gazi Koşusu'nda yer alacak safkan taylar açıklandı.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün onuruna 1927 yılından bu yana kesintisiz olarak düzenlenen Gazi Koşusu, 29 Haziran Pazar günü saat 17.15'te 99. kez düzenlenecek.

İstanbul Veliefendi Hipodromu'nda 2400 metre çim pistte koşulacak olan yarışta, 2022 doğumlu 3 yaşlı safkan İngiliz tayları, yarışçılığımızın en prestijli kupasını kazanabilmek adına piste çıkacak.

30 MİLYON TL'LİK ÖDÜL

Sonucu her yıl büyük bir merakla beklenen bu önemli randevunun bu yılki birincilik ikramiyesi 30 milyon TL olarak belirlendi. İkinciye 12 milyon TL, üçüncüye 6 milyon TL, dördüncüye 3 milyon TL, beşinciye ise 1.5 milyon TL ikramiye dağıtılacak.

Koşuyu kazanan tayın sahibi birincilik ikramiyesine ek olarak kayıt tutarları, taksit ücretleri ve at sahibi primiyle birlikte toplam 46 milyon 335 bin TL'lik bir ikramiye kazanmış olacak. At sahibi aynı zamanda tayın yetiştiricisi ise bu tutara yetiştiricilik primi de dahil olacak ve ödül 55 milyon 335 bin TL'ye ulaşacak.

99. Gazi Koşusu'na 22'si asıl 4'ü yedek olmak üzere toplam 26 safkanın kaydı yapılırken, bunlardan 23'ü erkek, 3'ü de dişi taylardan oluştu.


İlgili Konular: #at yarışı #Gazi Koşusu #Veliefendi Hipodromu

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