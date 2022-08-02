A Milli Basketbol Takımı, Bormio’da çalışmalara başladı
FIBA 2023 Dünya Kupası Elemeleri’nde mücadele eden ve FIBA 2022 Avrupa Şampiyonası’na katılacak olan A Milli Erkek Basketbol Takımı, Başantrenör Ergin Ataman yönetiminde Bormio’da ilk antrenmanını gerçekleştirdi.
A Milli Erkek Basketbol Takımı, İtalya’nın Bormio kentinde çalışmalara başladı. Ay-yıldızlılar, burada kondisyon ağırlıklı ve güç depolamaya yönelik çalışmalar yapacak. Millilerin hazırlık kampı 9 Ağustos Salı gününe kadar devam edecek.
FIBA 2023 Dünya Kupası Elemeleri ikinci turunda I Grubu’nda bulunan Ay-yıldızlılar, 25 Ağustos Perşembe günü deplasmanda Letonya ve 28 Ağustos Pazar günü de sahasında Sırbistan ile karşı karşıya gelecek.
Milliler, 1-18 Eylül tarihlerinde ise FIBA 2022 Avrupa Şampiyonası’nda mücadele edecek. A Grubu’nda yer alan ve grup maçlarını Gürcistan’ın başkenti Tiflis’te oynayacak olan milliler, 1 Eylül Perşembe günü TSİ 17.15’te Karadağ ile karşılaşacak. Ay-yıldızlılar, 3 Eylül Cumartesi günü TSİ 17.15’te Bulgaristan, 4 Eylül Pazar günü TSİ 20.00’de Gürcistan, 6 Eylül Salı günü TSİ 14.30’da Belçika ve 7 Eylül Çarşamba günü de TSİ 14.30’da İspanya ile karşı karşıya gelecek.
Video Haberler
- Boş araziyi 'döküm sahasına' çevirdiler
- Seçim ikinci tura kalırsa kimi destekleyecek?
- 'Bir gece yarısı attığı mesajla...'
- Bursa’da hareketli dakikalar
- İzmir’de ziraat arazisinde yangın
- Giresun'da çevreci dalgıcı ağlatan manzara
- Dünya literatüründe geçen'teffeni moru' koruma bekliyor
- Arlen'e sokak ortasında öldüresiye darp!
- 42 Yıl önce terk edilen 'gizemli köy'de defineci talanı
- Diş tedavisi için geldi, beyninde tümör tespit edildi
En Çok Okunan Haberler
-
- Z kuşağından Cumhur'a ağır darbe
- İbrahim Tatlıses ve Şivan Perwer mahkemelik oldu
- Çevik Bir'e tahliye kararı
- 'Sorumlusu AKP ve MHP olacak!'
- Ebrar Karakurt'u çılgına çeviren olay
- 'En endişe verici ülke Türkiye'
- Şirket içeriden vurgun yedi
- 'Eğer 3'üncü parti olmak istiyorsa...'
- Vali Yardımcısı FETÖ'den açığa alındı
- Arlen'e sokak ortasında öldüresiye darp!