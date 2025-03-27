A Milli Basketbol Takımı'nın EuroBasket 2025'teki rakipleri belli oldu!

A Milli Basketbol Takımı'nın EuroBasket 2025'teki rakipleri belli oldu.

A Milli Basketbol Takımı'nın EuroBasket 2025'teki rakipleri belli oldu!
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AA
Yayınlanma: 27.03.2025 - 17:13

 A Milli Erkek Basketbol Takımı'nın 2025 Avrupa Şampiyonası'ndaki (EuroBasket 2025) rakipleri belli oldu.

Organizasyonun kura çekimi Letonya'nın başkenti Riga'da bulunan Riga Sirki'nde gerçekleştirildi.

Kura çekimine 4. torbadan giren ay-yıldızlı ekip, A Grubu'nda ev sahibi ülke Letonya'nın yanı sıra Estonya, Portekiz, Çekya ve Sırbistan ile eşleşti.

2025 Avrupa Şampiyonası 27 Ağustos-14 Eylül tarihlerinde Letonya, Finlandiya, Kıbrıs Rum Kesimi ve Polonya'nın ev sahipliğinde düzenlenecek.

GRUPLAR

2025 Avrupa Şampiyonası'ndaki gruplar şu şekilde oluştu:

A Grubu: Letonya, Estonya, Portekiz, Türkiye, Çekya, Sırbistan

B Grubu: Finlandiya, Litvanya, İsveç, Büyük Britanya, Karadağ, Almanya

C Grubu: Kıbrıs Rum Kesimi, Yunanistan, Bosna Hersek, Gürcistan, İtalya, İspanya

D Grubu: Polonya, İzlanda, Belçika, İsrail, Slovenya, Fransa

FORMAT

Avrupa Şampiyonası'na katılacak 24 ülke, 6 takımın yer alacağı 4 grupta mücadele edecek.

Gruplarında ilk 4 sıraya giren ekipler son 16'ya kalacak.

A Grubu maçları Riga, B Grubu maçları Tampere, C Grubu maçları Limassol, D Grubu maçları ise Katowice'de oynanacak.


Etiketler: #a milli basketbol takımı #EuroBasket 2025 #rakip

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