A Milli Basketbol Takımı'nın EuroBasket 2025'teki rakipleri belli oldu!
A Milli Basketbol Takımı'nın EuroBasket 2025'teki rakipleri belli oldu.
A Milli Erkek Basketbol Takımı'nın 2025 Avrupa Şampiyonası'ndaki (EuroBasket 2025) rakipleri belli oldu.
Organizasyonun kura çekimi Letonya'nın başkenti Riga'da bulunan Riga Sirki'nde gerçekleştirildi.
Kura çekimine 4. torbadan giren ay-yıldızlı ekip, A Grubu'nda ev sahibi ülke Letonya'nın yanı sıra Estonya, Portekiz, Çekya ve Sırbistan ile eşleşti.
2025 Avrupa Şampiyonası 27 Ağustos-14 Eylül tarihlerinde Letonya, Finlandiya, Kıbrıs Rum Kesimi ve Polonya'nın ev sahipliğinde düzenlenecek.
GRUPLAR
2025 Avrupa Şampiyonası'ndaki gruplar şu şekilde oluştu:
A Grubu: Letonya, Estonya, Portekiz, Türkiye, Çekya, Sırbistan
B Grubu: Finlandiya, Litvanya, İsveç, Büyük Britanya, Karadağ, Almanya
C Grubu: Kıbrıs Rum Kesimi, Yunanistan, Bosna Hersek, Gürcistan, İtalya, İspanya
D Grubu: Polonya, İzlanda, Belçika, İsrail, Slovenya, Fransa
FORMAT
Avrupa Şampiyonası'na katılacak 24 ülke, 6 takımın yer alacağı 4 grupta mücadele edecek.
Gruplarında ilk 4 sıraya giren ekipler son 16'ya kalacak.
A Grubu maçları Riga, B Grubu maçları Tampere, C Grubu maçları Limassol, D Grubu maçları ise Katowice'de oynanacak.
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