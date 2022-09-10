A Milli Erkek Basketbol Takımı, Avrupa Şampiyonası'na veda etti! Türkiye 86-87 Fransa
A Milli Basketbol Takımımız, Avrupa Basketbol Şampiyonası'nda Fransa'ya uzatmalarda 86-87 yenilerek turnuvaya veda etti.
A Milli Erkek Basketbol Takımı, FIBA 2022 Avrupa Şampiyonası Son 16 Turu'nda Fransa'ya 87-86 mağlup olarak turnuvaya veda etti.
Arena Berlin’de oynanan karşılaşmaya Ay-yıldızlılar Buğrahan Tuncer, Furkan Korkmaz, Cedi Osman, Alperen Şengün ve Sertaç Şanlı beşiyle başladı. Karşılaşmanın ilk yarısını Fransa'nın 43-35 üstünlüğüyle sona erdi. Mücadelenin ikinci yarısında oyun üstünlüğünü ele alan Milli Takım, üstünlüğünü koruyamadı ve mücadele 77-77'lik skorla uzatmalara gitti. Uzatma devresi sonunda Fransa, karşılaşmadan 87-86'lık skorla galip ayrıldı.
Millilerde; Buğrahan Tuncer 22, Furkan Korkmaz 18, Sertaç Şanlı 12 ve Cedi Osman 11 sayıyla mücadeleyi noktaladı. Fransa’da ise Rudy Gobert 20 sayıyla oynadı.
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