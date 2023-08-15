A Milli Erkek Basketbol Takımı, FIBA Olimpiyat Ön Eleme Turnuvası'nda yarı finalde!
A Milli Erkek Basketbol Takımı, FIBA Olimpiyat Ön Eleme Turnuvası'ndaki üçüncü maçında Ukrayna'yı 85-72 mağlup etti. Bu galibiyetle birlikte grubunu lider tamamlayan 12 Dev Adam, yarı finale çıktı.
A Milli Erkek Basketbol Takımı, grubun 3. ve son maçında Ukrayna ile karşılaştı.
Milliler rakibini 85-72 mağlup ederek gruptan lider olarak çıktı ve yarı finale adını yazdırdı.
ALPEREN ŞENGÜN YILDIZLAŞTI
Alperen Şengün mücadelede 30 sayı ve 5 ribaunt ile mücadele etti.
Milli Takım, D Grubu'nun 2.'si ile eşleşecek ve elemelerde finale çıkmak için mücadele edecek.
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