A Milli Erkek Basketbol Takımı, FIBA Olimpiyat Ön Eleme Turnuvası'nda yarı finalde!

A Milli Erkek Basketbol Takımı, FIBA Olimpiyat Ön Eleme Turnuvası'ndaki üçüncü maçında Ukrayna'yı 85-72 mağlup etti. Bu galibiyetle birlikte grubunu lider tamamlayan 12 Dev Adam, yarı finale çıktı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 15.08.2023 - 21:57
A Milli Erkek Basketbol Takımı, FIBA Olimpiyat Ön Eleme Turnuvası'nda yarı finalde!
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A Milli Erkek Basketbol Takımı, grubun 3. ve son maçında Ukrayna ile karşılaştı.

Milliler rakibini 85-72 mağlup ederek gruptan lider olarak çıktı ve yarı finale adını yazdırdı.

ALPEREN ŞENGÜN YILDIZLAŞTI

Alperen Şengün mücadelede 30 sayı ve 5 ribaunt ile mücadele etti. 

Milli Takım, D Grubu'nun 2.'si ile eşleşecek ve elemelerde finale çıkmak için mücadele edecek. 


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