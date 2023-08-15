A Milli Erkek Basketbol Takımı, FIBA Olimpiyat Ön Eleme Turnuvası'nda yarı finalde!

Yayınlanma: 15.08.2023 - 21:57

Güncelleme: 15.08.2023 - 22:02

A Milli Erkek Basketbol Takımı, grubun 3. ve son maçında Ukrayna ile karşılaştı.

Milliler rakibini 85-72 mağlup ederek gruptan lider olarak çıktı ve yarı finale adını yazdırdı.

ALPEREN ŞENGÜN YILDIZLAŞTI

Alperen Şengün mücadelede 30 sayı ve 5 ribaunt ile mücadele etti.

Milli Takım, D Grubu'nun 2.'si ile eşleşecek ve elemelerde finale çıkmak için mücadele edecek.