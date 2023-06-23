A Milli Erkek Basketbol Takımı’nın kadrosu açıklandı
Mili Erkek Basketbol Takımı, 12-20 Ağustos tarihleri arasında FIBA Olimpiyat Ön Eleme Turnuvası oynayacağı karşılaşmaların geniş kadrosu belli oldu.
A Mili Basketbol Takımı'nın, 12-20 Ağustos tarihleri arasında Türkiye'nin ev sahipliğinde organize edilecek FIBA Olimpiyat Ön Eleme Turnuvası’nda mücadele edecek geniş kadrosu açıklandı.
A Milli Takım, turnuvada C Grubu’nda yer alacak ve Ukrayna, Bulgaristan ve İzlanda ile karşılaşacak.
Ay-yıldızlılar 17 Temmuz Pazartesi günü çalışmalarına başlayacak.
A Milli Basketbol Takımı’nın geniş kadrosu şöyle:
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