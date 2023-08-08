A Milli Erkek Basketbol Takımı'nın FIBA EuroBasket 2025 Elemeleri'ndeki rakipleri belli oluyor
A Milli Erkek Basketbol Takımı'nın da mücadele edeceği FIBA 2025 Avrupa Şampiyonası (EuroBasket 2025) Elemeleri'ndeki rakipleri bugün çekilecek kura ile belli oluyor.
Türkiye Basketbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre Almanya'nın Münih kentinde gerçekleştirilecek kura çekimi TSİ 12.30'da başlayacak. Kura çekimine 3. torbadan girecek ay-yıldızlı ekip, grupta 2, 6. ve 7. torbadan gelen rakipleriyle eşleşecek.
EuroBasket 2025 Elemeleri, üç farklı pencerede oynanacak. Karşılaşmalar 19-27 Şubat 2024, 18-26 Kasım 2024 ve 17-25 Şubat 2025 tarihlerinde yapılacak.
Her pencerede ülkeler ikişer maça çıkacak. Gruplarını ilk üç sırada tamamlayan ülkeler, Avrupa Şampiyonası'na katılamaya hak kazanacak. EuroBasket 2025, 27 Ağustos-14 Eylül 2025 tarihlerinde Güney Kıbrıs Rum Yönetimi, Finlandiya, Letonya ve Polonya'nın ev sahipliğinde gerçekleştirilecek.
FIBA EuroBasket 2025 Elemeleri'nde torbalar şu şekilde:
1. Torba: İspanya, Fransa, Sırbistan, Slovenya
2. Torba: Litvanya, Yunanistan, İtalya, Almanya
3. Torba: Türkiye, Çekya, Polonya, Karadağ
4. Torba: Finlandiya, Hırvatistan, Ukrayna, Letonya
5. Torba: Belçika, Gürcistan, İsrail, Bosna Hersek
6. Torba: Macaristan, Estonya, Hollanda, Bulgaristan
7. Torba: Büyük Britanya, İzlanda, İsveç, Kuzey Makedonya
8. Torba: Portekiz, Danimarka, Slovakya, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi
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