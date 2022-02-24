A Milli Erkek Basketbol Takımı Yardımcı Antrenörü Ertuğrul Erdoğan açıklamalarda bulundu
A Milli Erkek Basketbol Takımı'nda yardımcı antrenörlük görevine getirilen Ertuğrul Erdoğan, Yunanistan ile 25 Şubat'ta oynanacak maçla ilgili olarak, "Önemli olan ne kadar çabuk adapte olduğunuz, ne kadar çabuk enerji ortaya koyabildiğiniz. İnşallah enerjiyi daha çok ortaya koyan taraf biz oluruz" dedi.
FIBA 2023 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri B Grubu'nda 3. maçında 25 Şubat'ta Yunanistan ile deplasmanda karşı karşıya gelecek olan A Milli Erkek Basketbol Takımı'nda yardımcı antrenörlük görevine getirilen Ertuğrul Erdoğan, açıklamalarda bulundu.
FIBA ve Euroleague arasındaki anlaşmazlıktan dolayı çok zor bir süreçten geçtiklerini dile getiren Erdoğan, "Herkes için öyle. Hem Euroleague oyuncuları için hem antrenör için. Çünkü çok kısa bir sürede çok önemli maçlara hazırlık yapıyoruz. Rakibimiz için de öyle tabii ki. Benim gördüğüm, burada çok güzel bir uyum var burada. İnşallah oyuncular da bir an önce adapte olur. Çok önemli bir maça çıkacağız Atina'da, sonrasında İstanbul'da bir maç daha oynayacağız. Burada önemli olan ne kadar çabuk adapte olduğunuz, ne kadar çabuk enerji ortaya koyabildiğiniz. İnşallah enerjiyi daha çok ortaya koyan taraf biz oluruz" ifadelerini kullandı.
"ORHUN ENE BÖYLE BİR TEKLİF YAPINCA KOŞARAK GELDİM"
Galatasaray'dan ayrıldıktan sonra bir süre ara vermesinin sorulması üzerine deneyimli çalıştırıcı, "Biraz daha seçici davranmaya çalıştım. Basketbola yönelik yaptığım birçok seyahat oldu. Buradan sağ olsun Orhun (Ene) böyle bir teklif yapınca ben de seve seve, koşarak geldim. Çok sevdiğim bir ortam, alışık olduğum bir yer. Kendimi evimde gibi hissediyorum" yanıtını vererek sözlerini noktaladı.
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