A Milli Erkek Basketbol Takımı'nda oyuncular 2'de 2 istiyor

23 Kasım 2021 Salı, 10:51

FIBA 2023 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri B Grubu'nun ilk iki maçında Belarus ve Büyük Britanya ile karşı karşıya gelecek A Milli Erkek Basketbol Takımı'nda Tolga Geçim, Buğrahan Tuncer, Erten Gazi ve Egemen Güven, 2'de 2 yapmak istediklerini söyledi.

Anadolu Efes'in milli oyuncuları Tolga Geçim, Buğrahan Tuncer, Erten Gazi ve Frutti Extra Bursaspor'un milli oyuncusu Egemen Güven, özel açıklamalarda bulundu.

TOLGA GEÇİM: 2 TANE ÇOK ÖNEMLİ MAÇ OYNAYACAĞIZ

Milli takımda olduğu için çok mutlu olduğunu söyleyen Tolga Geçim, "Buraya çok değerli oyuncular geldi, gelmeyen çok değerli oyuncular da var. 2 tane çok önemli maç oynayacağız. İlk olarak Belarus deplasmanına gidiyoruz. Orada sahaya çıkıp elimizden gelenin en iyisini yapacağız. Sonrasında pazar günü burada seyircimizin önünde kazanıp, inşallah ilk pencereyi 2'de 2'yle kapatmak istiyoruz" dedi.

FIBA ile EuroLeague arasındaki çekişmenin sürmesi nedeniyle milli arada EuroLeague müsabakalarının oynanmaya devam etmesinin kendilerini zorlayıp zorlamadığının sorulması üzerine Tolga Geçim, "Bu bizim için zor bir şey, bir yanda ülkemiz ve milli takımımız var, bir yanda kulübümüz var. Kulüpler, milli takımlar ve federasyon kendi arasında görüşüp, kimin gidip kimin gitmeyeceğine onlar karar verecek. Biz eğer burada kalırsak, sahaya çıkıp elimizden gelenin en iyisini yapacağız" ifadelerini kullandı.

Anadolu Efes'te çok fazla süre alamamasının performansında bir etkisi olup olmadığı sorusuna Geçim, "3 senedir Anadolu Efes'te oynuyorum. Şu anda oynadığım takım bence Avrupa'nın en iyi takımı. Takımda çok değerli oyuncular var, çok kaliteli oyuncular var. Ben her zaman ekstra antrenmanlarımı yapıyorum. Bana şans geldiği zaman sahaya çıkıp elimden geleni veriyorum" yanıtını verdi.

BUĞRAHAN TUNCER: İYİ BİR MÜCADELE

Birlikte çok fazla hazırlanma fırsatları olmadığını söyleyen Buğrahan Tuncer, şunları belirtti: "Birkaç oyuncumuzdan yoksun olarak gideceğiz. Geçen seneki kadromuzdan Sertaç'ın (Şanlı) durumu belli değil ve Alperen'i (Şengün) de NBA'e kaptırdığımız için daha zorlu bir dönem bizleri bekliyor. Önemli iki maç oynayacağız. Üst gruba galibiyet taşımak açısından çok önemli. Belarus deplasmanı. İzledik de bugün biraz. Gayet sert ve etkili oynayan bir takım. İyi bir mücadele gösterip galibiyet almak istiyoruz."

Milli arada EuroLeague müsabakalarının oynanmaya devam etmesinin zorlayıcı olup olmadığıyla ilgili gelen soruya Tuncer, "Geçen senelere göre bu sene daha bolluk var kadroda Efes olarak. O yüzden benim açımdan gelmek daha rahat oldu. Ama geçen sene deplasmanda maç oynayıp, sonrasında sabaha karşı gelip, ertesi gün tekrardan maça çıkmak benim performansımı etkilemişti. Bu sene daha rahat bir kafayla geliyorum, direkt buraya odaklanıyorum. Benim için daha önemli" yanıtını verdi.

Anadolu Efes'in sezon başında kötü bir başlangıç yapmasıyla ilgili Tuncer, "Pek değişen bir şey yok. Rehavet olabilir. Psikolojik açıdan olabilir. Maç kaybetmeye başlayınca... Sakatlıklar da vardı sezon başında, pek fazla beraber idman yapma şansımız olmadı. Sertaç'ı da kaybetmek bizim için önemli bir dezavantajdı. Yavaş yavaş üst sıralara tekrardan oynamak istiyoruz" ifadelerini kullandı.

Kampta ilk günlerini geçirdiklerini belirten Erten Gazi, "Sezonumuz devam ediyor. Kamptaki ilk günümüz. Takımın morali iyi, herkes çok heyecanlı burada olduğu için. Önce Belarus, sonrasında Büyük Britanya'yı yenerek Yunanistan maçına 2'de 2 ile gitmek istiyoruz" dedi.