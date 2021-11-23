Olay hakem Suat Arslanboğa'nın sicili kabarık!

23 Kasım 2021 Salı, 08:49

Futbol dünyası Trabzonspor - Gaziantepspor maçındaki hakem hatalarını konuşuyor.

Trabzonspor - Gaziantep FK maçının 5. dakikasında veremediği kırmızı kart nedeniyle hedef haline gelen hakem Suat Arslanboğa'nın lisansının 2019'da yırtıldığı ve hatırlı kişilerin ricasıyla sahalara geri döndüğü ortaya çıktı.

Lider Trabzonspor'un maçındaki hatalı kararları ile şimşekleri üzerine çeken ve maç bitiminde Gaziantep Başkanı Akınal tarafından TFF Başkanı Nihat Özdemir'e şikayet edilen Arslanboğa'ya 2019 yılındaki Alanyaspor - Fenerbahçe ve Beşiktaş - Başakşehir maçlarındaki skandal kararları nedeniyle hakemlikten el çektirilmişti. Ardından Malatya'daki siyasi oluşumlar ve hatırlı kulüp başkanlarının ricasıyla bir süre dinlerdirildikten sonra hakemliğe iade olan Arslanboğa, vasat performansları ile dikkat çekti.

GÜMÜŞDAĞ GÖNDERMİŞTİ!

2019 yılının 16 Eylül' tarihinde oynanan Aytemiz Alanyaspor - Fenerbahçe müsabakasında VAR hakemi olarak, 23 Eylül'de oynanan Beşiktaş - Medipol Başakşehir müsabakasında ise birinci hakem olarak görev yapan Suat Arslanboğa, bu karşılaşmaların ardından kızağa çekildi. Aytemiz Alanyaspor - Fenerbahçe müsabakasındaki tartışmalı kararlara müdahale etmemesi ve Beşiktaş - Medipol Başakşehir maçındaki kötü performansı nedeniyle bir süredir futbol kamuoyunun eleştirilerinin odak noktası olan Suat Arslanboğa, dönemin güçlü karakteri Başakşehir Kulübü Başkanı ve o dönemin İBB Meclis Başkan 1. Vekili Göksel Gümüşdağ'ın girişimleri ile kızağa alındı. Yine o dönem toplanan TFF Yönetim Kurulu MHK'den Arslanboğa'nın profesyonel hakemlik hayatının bitirilmesini istedi. MHK de bu kararı uydu. Ne var ki, bazı Süper Lig kulüp başkanları ile Malatya milletvekilleri devreye girince Arslanboğa, hakemliğe devam etti.