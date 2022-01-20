A Milli Erkek Hentbol Takımı, Güney Kıbrıs Rum Kesimi’ni 35-28’lik skorla yendi

20 Ocak 2022 Perşembe, 10:05

Haldun Alagaş Spor Salonu’nda oynanan karşılaşmanın ilk 20 dakikasına 13-10 skor üstünlüğü ile giren A Milli Takım, ilk yarıyı da 17-14 önde kapadı. İkinci yarıda da skor hakimiyetini koruyan ay-yıldızlı ekip sahadan 35-28 galip ayrıldı.



Maçın rövanşı ise 22 Ocak cumartesi günü Güney Kıbrıs Rum Kesimi’nde Eleftheria Spor Salonu’nda oynanacak. TSİ 21.00’de başlayacak karşılaşma TRT Spor Yıldız kanalından canlı olarak yayınlanacak. Tur atlayan takım ikinci ön eleme gruplarında mücadele edecek.

"UMARIM BU TURU ATLAYACAĞIZ, GRUPLARA KALACAĞIZ"



Maçın ardından bir açıklama yapan Türkiye Hentbol Federasyonu Başkanı Uğur Kılıç, “Her milli maç büyük önem taşıyor. Bu maçı da kazanmak için çıktık. Şimdi ikinci maçımız var. Sanki hiç bu maç oynanmamış gibi ikinci karşılaşmaya çıkacağız. Rövanşta da Kıbrıs Rum Kesimi’nde galip gelip Avrupa Şampiyonası eleme gruplarına katılmayı hedefliyoruz. 7 farkla kapıyı araladık diyebiliriz. Bugün çok geniş bir rotasyonla oynadık. Sahada mücadele eden çocuklar sonuna kadar formanın hakkını verdi. Son topa kadar savaştılar. Umarım bu turu atlayacağız, gruplara kalacağız” dedi.

"DAHA FARKLI KAZANABİLECEĞİMİZ BİR MAÇTI"



Başantrenör Okan Halay ise, "Daha da farklı kazanabileceğimiz bir maçtı. Bugün çok da iyi performans ortaya koymadık. Çünkü uzun zamandır birlikte oynayan ekibin dışında bir ekiple oynamaya çalıştık. 4 oyuncumuz bir antrenmanla maça çıktı. Oyuncuların birbirleriyle uyumu iyi değildi ama önemli olan maçı kazanmaktı. İkinci maçta da kazanacağımıza inanıyorum. 7 sayı fark bizim için iyi bir skor değil. Daha iyisini yapabilirdik ama bugünkü maçta en azından rakibimizi tanıma fırsatı yakaladık. İkinci maçta çok daha farklı olacağı inancını taşıyorum” ifadelerini kullandı.

