A Milli Erkek Voleybol Takımı, Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde mücadele edecek
A Milli Erkek Voleybol Takımı, 2023 CEV Avrupa Şampiyonası Finalleri'ne katılabilmek için 6-17 Ağustos tarihlerindeki elemelerde mücadele verecek.
Türkiye Voleybol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, elemelerde A Grubu'nda yer alan "Filenin Efeleri", Azerbaycan ve Danimarka ile karşılaşacak.
Milliler, elemelerdeki ilk maçını 6 Ağustos Cumartesi günü deplasmanda Azerbaycan ile yapacak.
A Milli Takım, Türkiye'deki karşılaşmalarını 10 ve 17 Ağustos'ta İstanbul'da TVF Burhan Felek Vestel Voleybol Salonu'nda oynayacak.
Türkiye'nin maç programı şöyle:
6 Ağustos (Bakü):
17.00 Azerbaycan-Türkiye
10 Ağustos (İstanbul):
17.30 Türkiye-Danimarka
14 Ağustos (Middelfart):
18.00 Danimarka-Türkiye
17 Ağustos (İstanbul):
Türkiye-Azerbaycan
A Milli Erkek Voleybol Takımı, elemelerde grubunu ilk sırada tamamlaması veya en iyi 5 grup ikincisinden biri olması halinde adını Avrupa Şampiyonası Finalleri'ne yazdıracak.
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