A Milli Erkek Voleybol Takımı, FIVB Dünya Voleybol Şampiyonası'nda İtalya'ya kaybetti
A Milli Erkek Voleybol Takımı, FIVB Dünya Voleybol Şampiyonası ikinci maçında İtalya’ya 3-0 yenildi
A Milli Erkek Voleybol Takım, FIVB Dünya Şampiyonası’ndaki ikinci maçında İtalya’ya 3-0 mağlup oldu.
Slovenya’ın başkenti Lübliyana’da oynanan maçı, Dışişleri Bakanımız Sayın Mevlüt Çavuşoğlu, Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı Mehmet Akif Üstündağ, TVF Liglerden Sorumlu Asbaşkanı Ahmet Göksu, Slovenya Büyükelçimiz Aylin Taşhan ve TVF Erkek Milli Takımlar Koordinatörü Semih Oktay da takip etti.
A Milli Erkek Voleybol Takımımız, 31 Ağustos Çarşamba günü TSİ 15.00’te Kanada ile karşılaşacak. Maç TRT Spor’da canlı olarak yayımlanacak.
Grup aşamasında 24 takım 4’erli olarak 6 gruba ayrılacak. Grup karşılaşmalarının ardından gruplarını ilk iki sırada tamamlayan takımlar ile en iyi 4 grup üçüncüsü olmak üzere toplam 16 takım ikinci tura yükselecek. İkinci turda takımlar 1-16, 2-15, 3-14, 4-13, 5-12, 6-11, 7-10, 8-9 şeklinde eşleşecek. Son 16 turunun ardından galip gelen takımlar çeyrek finale yükselecek. Dünya Şampiyonası, çeyrek finalin ardından oynanacak yarı final, üçüncülük ve final karşılaşmalarıyla sona erecek.
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