Spor Toto 1. Lig'de görünüm

Spor Toto 1. Lig'de 3. hafta maçları tamamlandı. Bodrumspor, haftayı 7 puan ve averajla lider bitirdi.

AA
29 Ağustos 2022 Pazartesi, 23:23
Spor Toto 1. Lig'de görünüm
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Spor Toto 1. Lig'in 3. haftası, oynanan tek maçla tamamlandı.

Ligde haftanın kapanış maçında Sakaryaspor, Tuzlaspor'u 2-0 yendi.

Bodrumspor, 7 puan ve averajla haftayı lider bitirirken, aynı puana sahip Eyüpspor ikinci, Pendikspor üçüncü sırada yer aldı.

SONUÇLAR

Spor Toto 1. Lig'de 3. hafta maçlarının sonuçları şöyle:

Eyüpspor-Yeni Malatyaspor: 3-2

Manisa FK-Altaş Denizlispor: 3-2

Erzurumspor FK-Yılport Samsunspor: 2-2

Boluspor-Altınordu: 1-1

Bodrumspor-Adanaspor: 3-3

Beyçimento Bandırmaspor-Göztepe: 2-1

Gençlerbirliği-Pendikspor: 1-2

Altay-Ankara Keçiörengücü: 1-3

Sakaryaspor-Tuzlaspor: 2-0

PUAN DURUMU

  O G B M A Y AV P
1.BODRUMSPOR 3 2 1 0 9 5 4 7
2.EYÜPSPOR 3 2 1 0 5 3 2 7
3.PENDİKSPOR 3 2 1 0 3 1 2 7
4.BEYÇİMENTO BANDIRMASPOR 2 2 0 0 4 1 3 6
5.SAKARYASPOR 3 2 0 1 4 1 3 6
6.YILPORT SAMSUNSPOR 3 1 2 0 5 3 2 5
7.GENÇLERBİRLİĞİ 3 1 1 1 6 6 0 4
8.ANKARA KEÇİÖRENGÜCÜ 3 1 1 1 5 5 0 4
9.BOLUSPOR 3 1 1 1 3 3 0 4
10.GÖZTEPE 3 1 1 1 3 3 0 4
11.ADANASPOR 3 0 3 0 5 5 0 3
12.ERZURUMSPOR FK 3 0 3 0 3 3 0 3
13.MANİSA FUTBOL KULÜBÜ 2 1 0 1 3 3 0 3
14.ÇAYKUR RİZESPOR 2 0 2 0 1 1 0 2
15.ALTINORDU 3 0 2 1 4 6 -2 2
16.ALTAŞ DENİZLİSPOR 3 0 1 2 2 4 -2 1
17.YENİ MALATYASPOR 3 0 1 2 4 7 -3 1
18.TUZLASPOR 3 0 1 2 1 5 -4 1
19.ALTAY 3 0 0 3 1 6 -5 0

 4. HAFTA

Spor Toto 1. Lig'de 4. hafta maçlarının programı şöyle:

2 Eylül Cuma:

20.00 Göztepe-Gençlerbirliği (Gürsel Aksel)

3 Eylül Cumartesi:

16.30 Bodrumspor-Eyüpspor (Bodrum)

16.30 Tuzlaspor-Erzurumspor FK (Sancaktepe 15 Temmuz)

20.00 Yeni Malatyaspor-Çaykur Rizespor (Yeni Malatya)

4 Eylül Pazar:

16.30 Pendikspor-Boluspor (Pendik)

16.30 Ankara Keçiörengücü-Sakaryaspor (Aktepe)

20.00 Adanaspor-Altay (Yeni Adana)

20.00 Altaş Denizlispor-Beyçimento Bandırmaspor (Denizli Atatürk)

5 Eylül Pazartesi:

20.00 Yılport Samsunspor-Manisa FK (Yeni 19 Mayıs)


Spor Toto 1. Lig bodrumspor

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