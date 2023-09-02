A Milli Erkek Voleybol Takımı, Yunanistan'ı 3-1 yendi
A Milli Erkek Voleybol Takımı, CEV Avrupa Şampiyonası D Grubu'ndaki üçüncü maçında Yunanistan'ı 3-1 yendi.
A Milli Erkek Voleybol Takımı, CEV Avrupa Şampiyonası D Grubu'ndaki üçüncü maçında Yunanistan'ı 3-1 yendi. Milliler, gruptaki ilk galibiyetini elde etti
Grubundaki ilk galibiyetini elde eden milliler, dördüncü maçında 4 Eylül Pazartesi günü Portekiz'le karşılaşacak.
Salon: Shlomo Group Arena
Hakemler: Marco Van Zanten (Hollanda), Aleksandar Vinaliev (Bulgaristan)
Türkiye: Arslan Ekşi, Burutay Subaşı, Bedirhan Bülbül, Adis Lagumdzija, Mirza Lagumdzija, Mert Matiç (Volkan Döne, Kaan Gürbüz, Yiğit Gülmezoğlu, Faik Samed Güneş)
Yunanistan: Petreas, Mouchlias, Koumentakis, Tzourits, Galiotos, Raptis (Kokkinakis, Linardos, Chandrinos, Protopsaltis, Chakas, Voulkidis, Tzioumakas)
Setler: 22-25, 26-24, 25-19, 25-23
Süre: 120 dakika (27, 33, 28, 32)
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