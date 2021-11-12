A Milli Erkek Voleybol Takımı'nın menajeri Onat Kurt oldu
Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF), A Milli Erkek Voleybol Takımı'nın menajerlik görevine Onat Kurt’un getirildiğini açıkladı.
Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF), Erkek Milli Takımlar Menajerliği görevine Onat Kurt’un getirildiğini açıkladı.
TVF Başkanı Mehmet Akif Üstündağ yaptığı açıklamada, “Onat Kurt voleybolculuk kariyerinin ardından voleybolun içinde kalarak uzun yıllar voleybola en üst düzey seviyelerde hizmet etmiş bir isim. 23 yıllık süreçte edindiği bilgi ve birikimini, menajerlik görevinde de en iyi şekilde yansıtacağına ve ekip olarak önemli başarılara imza atacağımıza inanıyorum” değerlendirmesinde bulundu.
Erkek Milli Takımlar Menajerlik görevine getirilen Onat Kurt ise ”Bu göreve beni layık gören başta TVF Başkanımız Sayın Mehmet Akif Üstündağ olmak üzere tüm yönetim kuruluna ve bana referans olan büyüklerime çok teşekkür ediyorum. Yıllar sonra kendi ülkeme hizmet edeceğim için çok gururlu ve mutluyum. Erkek voleybolunda son dönemde yakalanan çıkışın artarak devam etmesi için teknik ekip ve oyuncularımızla birlikte elimizden gelenin en iyisini yapacağımıza inanıyorum” dedi.
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