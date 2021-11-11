Kayserisporlu Manuel Fernandes, küfrettiği için kadroya alınmadı

Süper Lig'de mücadele eden Yukatel Kayserispor'da Manuel Fernandes'in disiplinsiz davranış göstererek Portekizce küfrettiği gerekçesiyle kadroya alınmadığı iddia edildi.

cumhuriyet.com.tr
11 Kasım 2021 Perşembe, 14:57
Kayserisporlu Manuel Fernandes, küfrettiği için kadroya alınmadı
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Süper Lig ekiplerinden Kayserispor’un Portekizli futbolcusu Manuel Fernandes’in disiplinsiz davranışları nedeniyle kadroya alınmadı.

Kayserispor Asbaşkanı Ali Çamlı ve teknik direktör Hikmet Karaman, Fernandes ile ilgili çarpıcı açıklamalar yaptı.

Fernandes’in Türkçe bilmesine rağmen konuşmadığını ama Portekizce küfürler ettiğini belirten Çamlı, “Bu futbolcuyu kazanmak için çok uğraştık. Fernandes çok lüks, üst düzey bir futbolcu. Kendini Kayserispor’un ve futbolcuların üstünde görüyor. Hoca hazırlık maçında Fernandes’i oyundan aldı diye sahadan çıkarken Portekizce küfürler, eleştiriler... Hoca ne yapsın istersiniz?” dedi. 


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