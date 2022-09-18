A Milli Futbol Takımı aday kadrosunda değişiklik

18 Eylül 2022 Pazar, 23:25

Türkiye Futbol Federasyonunun açıklamasına göre takımı Borussia Dortmund'un Schalke 04 ile oynadığı karşılaşmanın ardından yapılan kontrollerde ayağında kemik ödemi saptanan Salih Özcan aday kadrodan çıkarıldı. Bu oyuncunun yerine MKE Ankaragücü'nden Tolga Ciğerci ve Fenerbahçe'den İsmail Yüksek, aday kadroya dahil edildi.

Ay-yıldızlılar, 22 Eylül'de İstanbul'da Lüksemburg, 25 Eylül'de de deplasmanda Faroe Adaları ile karşılaşacak.