A Milli Futbol Takımı, EURO 2024'ün hazırlıklarına başladı

A Milli Futbol Takımı, 2024 Avrupa Şampiyonası (EURO 2024) hazırlıkları kapsamındaki birinci etap çalışmalarına başladı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 25.05.2024 - 21:08
A Milli Futbol Takımı, EURO 2024'ün hazırlıklarına başladı
Abone Ol google-news

TFF'den yapılan açıklamaya göre, Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'ndeki kampa katılan futbolcular dün ve bugün antrenmana gerçekleştirdi.

Teknik direktör Vincenzo Montella yönetimindeki antrenmanlarda, video analiz toplantılarının yanı sıra fitness salonunda kuvvet ve mobilizasyon, saha idmanlarında ise pas, top kapma ve topsuz oyun çalışmaları yapıldı.

Birinci etap çalışmalarına, geniş kadroda Doğan Alemdar, Ahmetcan Kaplan, Ozan Kabak, Samet Akaydin, Can Uzun, Okay Yokuşlu, Orkun Kökçü, Abdülkadir Ömür, Yunus Akgün, Bertuğ Yıldırım, Enes Ünal ve Yusuf Yazıcı ile 24-28 Mayıs aralığındaki idmanlarda bulunacak kaleci Berke Özer yer aldı.

A Milli Takım, yarın saat 11.30'da yapacağı antrenmanla hazırlıklarına devam edecek.


A Milli Takım haberleri antrenman haberleri EURO 2024 haberleri 2024 Avrupa Şampiyonası (EURO 2024) haberleri
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Evlenmeyi hiç istemeyen 4 burç: Bu burçlar adeta evlilikten kaçıyor

Evlenmeyi hiç istemeyen 4 burç: Bu burçlar adeta evlilikten kaçıyor
Günlük burç yorumları: 26 Mayıs 2024 Pazar Balık burcu yorumu

Günlük burç yorumları: 26 Mayıs 2024 Pazar Balık burcu yorumu
Küçük olayları büyüten 4 burç: Bu burç ufak meseleleri dev aynasında görüyor

Küçük olayları büyüten 4 burç: Bu burç ufak meseleleri dev aynasında görüyor
Galatasaray’da Dursun Özbek yeniden başkan seçildi!

Galatasaray’da Dursun Özbek yeniden başkan seçildi!
Işıl Yücesoy'dan Zeki Müren açıklaması: 'Ona yakıştıramadım'

Işıl Yücesoy'dan Zeki Müren açıklaması: 'Ona yakıştıramadım'
Zorlu Holding’e ‘İsrail’ protestosu

Zorlu Holding’e ‘İsrail’ protestosu
Bahar dizisi birçok yapımda rol alan usta oyuncuyu kadrosuna kattı

Bahar dizisi birçok yapımda rol alan usta oyuncuyu kadrosuna kattı
Günlük burç yorumları: 26 Mayıs 2024 Pazar Oğlak burcu yorumu

Günlük burç yorumları: 26 Mayıs 2024 Pazar Oğlak burcu yorumu