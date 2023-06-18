A Milli Futbol Takımı, Galler maçına hazır
A Milli Futbol Takımı, Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri D Grubu’nda oynayacağı Galler maçının hazırlıklarını tamamladı.
A Milli Futbol Takımı, Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri D Grubu'nda Galler ile karşılaşacak.
Ay-yıldızlılar, teknik direktör Stefan Kuntz yönetiminde son antrenmanını 19 Mayıs Stadyumu’nda gerçekleştirdi.
İlk 15 dakikası basına açık olan antrenmanda, ısınma hareketlerinin ardından taktiksel çalışmalar yapıldı.
Türkiye-Galler maçı 19 Haziran Pazartesi günü (yarın) saat 21.45’te 19 Mayıs Stadyumu’nda oynanacak.
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